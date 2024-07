Las bodas millonarias, repletas de extravagancia y grandes lujos, parecen historias que se autonarra de Hollywood. Sin embargo, son reales y aún suceden en distintas partes del mundo. El próximo fin de semana, la India será testigo y escenario de lo que se difundió como "la boda del año": Anant Ambani, hijo del multimillonario Mukesh Ambani, y su prometida Radhika Merchant se casarán a partir del viernes en una serie de ceremonias, que incluirán la participación de super estrellas, entre otras muchas excentricidades. El hype es tan grande que la propia ciudad anticipó que se paralizará parte de Bombay para que los invitados asistan sin problemas a la fiesta.

Anant Ambani, de 29 años, es el hijo menor del magnate Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia con una fortuna estimada de 118 mil millones de dólares, según la lista de Forbes. Anant se encarga de la expansión del sector energético de Reliance Industries. Por su parte, Radhika Merchant es hija de Viren Merchant, magnate farmacéutico, y directora ejecutiva de Encore Healthcare. Graduada de la Universidad de Nueva York, conoció a Anant en 2017 a través de amigos en común.

Las fiestas previas a la boda comenzaron el pasado marzo, con tres días de despampanantes celebraciones en un complejo propiedad de la familia Ambani en la ciudad de Jamnagar, en la India, que contó con más de 1.200 asistentes. Es en la misma metrópolis que Ambani cumplió uno de sus máximos caprichos: tener el zoológico más grande del mundo.

Al evento, que tuvo nada más y nada menos que la participación de Rihanna, acudieron las mayores estrellas de Bollywood y magnates como Bill Gates y Mark Zuckerberg.

También, se realizó otro festejo en Bombay, donde Justin Bieber fue el artista invitado. La estrella del pop canadiense recibió 10 millones de dólares por la presentación. Los invitados a la fiesta pudieron disfrutar de hits como “Where Are U Now”, “Baby”, “What Do You Mean?” o “Sorry”.

Pero las celebraciones de la 'preboda' no se detuvieron allí. La pareja se embarcó en mayo en un lujoso crucero de cuatro días por el Mediterráneo con otros 1.200 amigos y familiares, que incluyó actuaciones de los Backstreet Boys, el DJ de David Guetta, Pitbull y Katy Perry, reveló la novia en una entrevista la revista Vogue, en la que no se cuestiona el despifarro de dinero.

El gran día

Al más fiel estilo indio, la boda de verdad empieza mañana en un centro de convenciones de Bombay propiedad de la empresa de Ambani padre, y se extenderá a lo largo de tres días y un sinfín de eventos y tradiciones.

Las invitaciones por sí solas son piezas de arte en un gran cofre naranja con imágenes de dioses hindúes que reproducen el sonido de un mantra, e incluyen obsequios para los invitados, que varios medios han valorado entre 5.000 y 7.000 dólares cada uno.

Si bien la lista oficial de asistentes confirmados permanece en secreto, las apuestas y filtraciones en los medios indios abundan e incluyen líderes mundiales, y figuras públicas del mundo empresarial, medios y redes sociales.

Listas de posibles invitados en medios como el Times of India sugieren que celebridades como David y Victoria Beckham fueron convocados para la ocasión, así como miembros selectos de la realeza de Bollywood como los actores Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Deepika Padukone y Ranveer Singh.

Las festividades continuarán el 13 de julio con una ceremonia de bendición o 'Shubh Ashirwad', y una gran recepción el 14 de julio, el "Mangal Utsav".

Si bien los Ambani no han confirmado la lista de los shows musicales, los medios apuestan a que estrellas internacionales como Adele, Lana del Rey y Drake podrían subir al escenario en uno de los tres días de extravagancia que comienzan mañana.

Se espera que el menú de la boda sea un viaje por la cocina india con platos como el famoso Kashi Chaat Bhandar de Benarés, conocido por su comida callejera, entre otras opciones encargadas a una selección de chefs internacionales para mostrar el rico tapiz culinario de la India.

Una ciudad paralizada

La afluencia de invitados ha provocado un aumento en las reservas de hoteles, particularmente en las zonas de la ciudad próximas al sitio de la boda, con buena parte de los hoteles cinco estrellas con disponibilidad limitada o totalmente agotados. Rajan Mehra, director ejecutivo de Club One Air, dijo que los Ambanis han contratado tres aviones Falcon-2000 de su compañía para transportar a los invitados a la boda y esperan que se utilicen más de 100 aviones privados para los eventos. “Los invitados vienen de todas partes y cada avión realizará múltiples viajes por todo el país”, dijo.

Además, la policía de Bombay ya emitió un aviso de tráfico del 12 al 15 de julio, anticipando interrupciones debido a la boda con flotas privadas de vehículos transportando a los invitados.

En 2018 la boda de Isha Ambani, hija del presidente del conglomerado Reliance, contó con la participación de Beyoncé, y la de Akash Ambani, su hijo mayor, con Coldplay.



Pese a todo el revuelo que ha generado la boda del año, la suntuosidad de los eventos también despertó algunas críticas debido al contraste con la pobreza en el país. En la previa a su casorio, los tortolitos cranearon orquesta una boda masiva para 50 parejas desfaorecidas, como una de las celebraciones previas a la boda, sin embargo, la pregunta flota en el aire: hace falta festejar el amor con tantas pompas siendo una nación tan desigual como India. Es probable que no suene en la fiesta, pero el Indio Solari cantaba algo así como que el lujo es vulgaridad.