El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó negar que haya habido intención de maltratar al ex presidente Mauricio Macri en el acto de Tucumán, donde se firmó el Pacto de Mayo. Cerca de Macri alegan que lo dejaron afuera del VIP, en el frío y con el público general, que Ceremonial ni le tenía reservado un asiento como ex presidente, que las cámaras casi ni lo enfocaron y que no pudo firmar el acta como le habían asegurado. Todo esto Macri lo interpretó como una pequeña venganza de Karina Milei y Santiago Caputo. Francos dijo que "fue una noche fría e igual que nosotros estuvo sentado en el frío de la noche tucumana. Terminó y se fue, como lo hicimos todos". Y planteó que no entiende cuál puede ser el problema. En tanto, siguen las reyertas dentro del PRO



Macri fue especialmente al acto de Tucumán, para lo que tuvo que abandonar su plácida estadía en Londres, donde estaba viendo Wimbledon, -con lo que eso le cuesta- y viajar hasta Buenos Aires, lugar donde estuvo solo 48 horas antes de retornar a Europa. Por eso, el exPresidente -único de los ex mandatarios que respondió al llamado de Milei- no salía de su asombro por cuál fue el trato que recibió cuando fue al acto: ni le dieron un lugar preferencial, ni lo sumaron a la ceremonia, y se tuvo que contentar con firmar un libro de invitados con otras 800 personas. Su entorno dejó trascender el malestar con el que se fue el ex presidente.

Fingir demencia



Ante esto, Francos tomó el viejo consejo de Felipe Solá de que "en política hay que saber hacerse el boludo". "Macri hizo un esfuerzo enorme para volver al país. Fue una noche fría e igual que nosotros estuvo sentado en el frío de la noche tucumana. Terminó y se fue, como lo hicimos todos", aseguró el jefe de Gabinete. "Después escuché diversos comentarios que no sé si tienen o no que ver con la realidad. Pero el gesto de Macri fue correspondido por Milei que, en cuanto salió de la Casa (de Tucumán), se acercó y le dio un abrazo en señal de amistad y reconocimiento", exageró lo que fue un saludo más bien seco.

Para seguir fingiendo demencia ante las quejas de su eventual aliado, Francos, sostuvo que La Libertad Avanza mantiene "una excelente relación con el PRO". "El ex presidente es una figura importante, tiene un partido de peso, para nosotros es un aliado significativo. Además, compartimos un electorado importante. El apoyo de Macri y de Bullrich ha sido importante en la segunda vuelta electoral", insistió.



Sobre la posibilidad de un frente electoral, Francos fue más cauto: "El tiempo dirá si compartimos el mismo espacio político, iremos en alianza o separados. Hay que buscar la forma de trabajar en conjunto en la gestión y en lo político electoral".

Interna sin fin



Mientras en el Gobierno hacen como que miran para otro lado, siguen los coletazos de la disputa dentro del PRO. El nuevo titular de la Asamblea nacional del PRO, Martín Yeza, la cruzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "No es necesario ser así de maleducada, y no solo con Mauricio sino también con militantes y dirigentes que la acompañamos a Patricia hasta hace tres meses", señaló.

Yeza ocupa el lugar partidario que Macri le había prometido a Bullrich cuando cerraron las listas y fue electo presidente del PRO. Pero, con el correr de los meses, se fue resquebrajando cada vez más la relación. Macri ordenó cambiar las autoridades del PRO bonaerense, cosa que ocurrió via una renuncia masiva, un rápido llamado a elecciones y la consagración de Cristian Ritondo. Bullrich contraatacó con la ruptura de los bloques legislativos bonaerenses y con la expulsión de un hombre de Ritondo de su ministerio, a lo que le sumó una denuncia por corrupción. Eso, para Macri, implicó la ruptura de todos los acuerdos: en una sesión escandalosa, la Asamblea eligió a Yeza y todos los bullrichistas abandonaron el organismo partidario.



Yeza no solo consideró que Bullrich es "maleducada" sino también desagradecida: "Es un desagradecimiento con Mauricio en cuanto a la confianza que le dio cuando fue presidenta del PRO y antes cuando fue ministra de Seguridad, bancándola hasta el final. No solo la bancó sino que le pidió que fuera presidenta del partido", recordó Yeza.



También le facturó cuando Macri la apoyó en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta en 2023: "Ustedes saben lo difícil que es cuando está de un lado del cuadrilátero el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, generar un equilibrio competitivo para que pueda competir una persona como Patricia. Era una discusión asimétrica contra el jefe de Gobierno. Macri generó condiciones para que compitieran mano a mano y se logró. Un día te faltan el respeto y decimos 'che no es necesario ser así de maleducado con un montón de personas'", remarcó.

Sobre el acto de Tucumán, Yeza afirmó: "Mauricio no puso ninguna condición, él estaba en el exterior, le pidieron que viniera, vino, viajó, fuimos, estuvimos ahí. Incluso se manifestó en sus redes a favor de lo que se hizo y suficiente. Fuimos y cumplimos".

De paso, Yeza remarcó que, pese a los pedidos del PRO, el Gobierno sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema que indica que debe aumentar la coparticipación al Gobierno porteño: "Si un Gobierno, al que le damos esas herramientas, ante un fallo de la Corte Suprema no lo cumple, nosotros podemos hacer 10 o 100 RIGI que nadie va a invertir en Argentina por un problema de inseguridad jurídica. No parece un país en el que te den muchas ganas de invertir", lanzó.