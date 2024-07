Tras un nuevo lapsus, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restó importancia a las voces que piden que ponga fin a su campaña a la reelección para las elecciones de noviembre y se mostró confiado en poder vencer al exmandatario Donald Trump: "Le vencí una vez y lo haré otra vez".



En una esperada rueda de prensa, Biden dijo que no es "inusual" que haya dudas sobre su candidatura en este punto de la carrera presidencial y afirmó que todavía queda un "largo camino" por delante.

Máxima expectativa

La conferencia estuvo rodeada de máxima expectativa, con todas las miradas puestas en el desempeño de Biden tras las dudas que han expresado miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para gobernar durante otros cuatro años, después del debate del 27 de junio contra Trump (2017-2021).



Y el presidente no la arrancó con fortuna pues sufrió de nuevo un lapsus al llamar por error "Trump" a su vicepresidenta, Kamala Harris, en el inicio.



"No habría elegido al vicepresidente Trump como vicepresidente si creyera que ella no estaba calificada para ser presidenta", apuntó tras una pregunta sobre si Harris estaría lista para ocupar la presidencia en caso de que fuera necesario. El Partido Republicano ha agitado por tanto el fantasma de que votar por Biden en noviembre significaría en realidad elegir a Harris, que sigue al presidente en la línea de sucesión.



Biden fue preguntado por otro de los lapsus que ha marcado la jornada, cuando en un acto público se ha referido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el nombre de "Putin". "Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin", había afirmado Biden.

El demócrata, que lideró la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania, se alejó del micrófono pero en cuanto se dio cuenta del error dijo: "Va a derrotar al presidente Putin. El presidente Zelenski".

En la conferencia de prensa, visiblemente molesto, el presidente le quitó importancia: "¿Has visto una cumbre más exitosa? Estaba hablando de Putin y dije 'Putin', no, lo siento, Zelenski".



"Sé que suena demasiado egoísta, pero otros líderes, jefes de Estado, al agradecerme, dicen: La razón por la que estamos juntos es por Biden (...) Creo que fue la cumbre más exitosa a la que he asistido en mucho tiempo", afirmó.

"Creo que soy la persona más calificada para ser candidato a la presidencia. Le gané una vez y le volveré a ganar", dijo Biden, de 81 años, sobre su rival republicano Donald Trump en una rueda de prensa empañada por confusiones garrafales.

El presidente dijo querer "completar el trabajo" que empezó y se considera completamente capaz de lidiar con los presidentes chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, "dentro de tres años" si gana los comicios de noviembre.

Lapsus garrafales

El demócrata se mostró mucho más seguro que durante su calamitoso debate contra Trump de junio, pero tuvo lapsus garrafales, como le suele ocurrir. En la rueda de prensa, donde 11 periodistas le hicieron preguntas, todas las miradas estuvieron puestas en cada carraspeo, cada tos y cada pausa de Biden, muy criticado tras su actuación en el debate del 27 de junio contra Trump.

Biden confesó que hay otros demócratas que también pueden ganar a Trump en las elecciones, pero dijo que solo abandonaría la contienda "si me dijeran que no hay manera de que pueda ganar".



El mandatario, además, intentó dejar claro que su deseo de seguir en la carrera presidencial no es por ambición sino por sentido del deber. "No estoy en esto por mi legado. Estoy en esto para completar el trabajo que comencé," subrayó Biden, que se enfrenta a una cada vez más abierta rebelión entre legisladores de su partido que le piden que dé paso a alguien más joven.

La reacción de Trump

Trump aprovechó enseguida estos dos errores para burlarse de Biden en una serie de publicaciones en la red social Truth Social. "Qué gran trabajo, Joe", escribió el republicano junto a un clip que muestra el momento en que Biden confundía a Harris con Trump. "El corrupto de Joe tiene un caso grave del síndrome del trastorno Trump", escribió el republicano.

Por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se rehusó a comentar los lapsus del presidente estadounidense pero condenó los descalificativos contra el mandatario ruso, Vladímir Putin. "Nos fijamos en que todo el mundo se ha fijado en esto, por lo que no puede haber comentario alguno al respecto, se trata de lapsus", afirmó lacónico al ser preguntado al respecto en su rueda de prensa telefónica diaria.



El representante de la Presidencia rusa indicó que estos lapsus se hacen más notorios "en el contexto de los debates políticos internos" de EE.UU., que son seguidos por todo el mundo. "Pero esto no es un asunto nuestro, es un asunto interno de EE.UU.", afirmó, al señalar que serán los electores estadounidenses quienes deberán valorar este tipo de lapsus y cómo estos inciden en las oportunidades de los candidatos presidenciales.



Eso sí, añadió que las declaraciones habituales de Biden respecto a su homólogo ruso, con calificativos como el de "asesino", "dictador" u otros semejantes, son inadmisibles. "Se trata de una conducta que un jefe de Estado no se puede permitir. Me refiero a las declaraciones respecto al presidente Putin", añadió.



Según Peskov, esto es algo "que no favorece al jefe del Estado norteamericano". "Estas son las cosas en las que nos fijamos y lo que consideramos totalmente inadmisible", zanjó.

Piden que se baje

Después de la conferencia de prensa, la primera en solitario después de casi un año, tres legisladores demócratas pidieron a Biden que se retire de la candidatura de su partido a las elecciones.



Los congresistas de la Cámara de Representantes Eric Sorensen, Scott Peters y Jim Himes publicaron comunicados reconociendo la labor de Biden en su mandato, pero solicitándole que abra paso a un liderazgo distinto de cara a las presidenciales.



Las comicios de noviembre, escribió Himes en su cuenta de X, "definirán el futuro de la democracia estadounidense". "Debemos presentar al candidato más fuerte posible (...) ya no creo que ese sea" Biden, sentenció el congresista, el demócrata de más alto rango en el comité de Inteligencia de la Cámara Baja.



Con ellos, ya son 17 congresistas del propio partido del presidente los que han expresado públicamente su deseo de que sea otro candidato quien se enfrente al expresidente Donald Trump en noviembre.

Avalancha de voces

En los próximos días se espera una avalancha de más voces demócratas en contra de una candidatura de Biden. Según adelantó la cadena estadounidense CBS, "docenas" de legisladores están planeando de manera "coordinada" publicar declaraciones haciendo un llamado al mandatario, de 81años, para abandonar sus aspiraciones a las reelección.



Los líderes del partido habrían pedido ayuda al expresidente Barack Obama (2009-2017) y a la expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi para convencer a Biden de que se haga a un lado, según informaron fuentes demócratas a la cadena CNN. Los dos pesos pesados de la élite del partido azul han ya mantenido conversaciones sobre el tema, pero no están seguros sobre cómo proceder, destacó el medio.

A pesar de las críticas Biden continuó su campaña este viernes con varios actos electorales en el estado de Michigan, considerado clave para vencer enlas elecciones de noviembre. Hasta ahora, Biden ha dejado claro que no planea retirarse de la campaña.

En las encuestas no ha habido un vuelco en la intención de voto en un país muy polarizado políticamente, pero se nota que los estadounidenses están preocupados por la edad de Biden y se interrogan por su capacidad para gobernar.