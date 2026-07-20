Brisa Salud y Bienestar presenta el libro "Historias de Enfermeros Latinoamericanos – Brisa 2024"
Brisa
Salud y Bienestar presenta su tercer libro "Historias de Enfermeros
Latinoamericanos – Brisa 2024”. Este volumen reúne 23 fotomontajes capturados
por profesionales de la Enfermería. Cada fotomontaje es acompañado por un
conmovedor relato, el cual invitará a la reflexión y a la conexión los
sentimientos más profundos. Un gran homenaje a quienes trabajan incansablemente
para el cuidado de las personas.