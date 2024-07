La red social X "engaña" a sus usuarios con el sistema de verificación de cuentas con una marca azul, y además viola normas de la Unión Europea sobre transparencia, afirmó la Comisión Europea.

"X diseña y opera su interfaz para 'cuentas verificadas' con la 'marca azul' de una manera que no se corresponde con la práctica de la industria y engaña a los usuarios", señaló la Comisión tras una investigación preliminar.

En opinión de la Comisión, "como cualquiera puede suscribirse para obtener dicho estado 'verificado', ello afecta negativamente la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas". "Hay pruebas de que actores maliciosos abusan de la 'cuenta verificada' para burlar a los usuarios", indicó la Comisión. Sin embargo, no ofreció informaciones adicionales sobre los 'actores maliciosos'.

De su parte, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, señaló que "en nuestra opinión, X no cumple con la Ley de Servicios Digitales en áreas clave de transparencia (...) por lo tanto, engañando a los usuarios".

En sus conclusiones preliminares, los técnicos de la Comisión señalan que la marca azul ahora apenas indica que el usuario de determinada cuenta registró un número de teléfono y una cuenta bancaria. Así, la marca azul no tiene ninguna relevancia son relación a marcar el nivel de confianza que inspira una determinada cuenta.

Además, indicó la Comisión, "X no cumple con la transparencia requerida en materia de publicidad, ya que no proporciona un repositorio de publicidad fiable y con capacidad de búsqueda". En opinión de la UE, la plataforma X "no proporciona acceso a sus datos públicos a los investigadores", como lo determina la normativa en vigor en el bloque.

La Comisión también sigue esperando que X le presente informaciones exigidas a raíz de una investigación sobre eventuales medidas para mitigar riesgos sobre el uso de la inteligencia artificial en elecciones.

El magnate Elon Musk compró en 2022 la red entonces llamada Twitter, e inició importantes reformas en la aplicación. Sin embargo, desde que la UE adoptó dos ambiciosas leyes para regular las grandes plataformas digitales, la red --rebautizada como X-- entró en colisión con la Comisión Europea.

Por fuerza de sus nuevas leyes la UE identificó 25 plataformas gigantes, denominadas 'guardianes de acceso', que están sometidas a medidas de control notoriamente más rígidas.