Este viernes el Foro que nuclea a los 60 intendentes de la provincia de Salta renovó sus autoridades y, como viene sucediendo, se hizo en asamblea y a través de la proclamación unánime de una Lista de Unidad, esta vez conformada por el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, y el de El Carril, Efraín Orosco.

De esta manera, finaliza la etapa del alcalde de Vaqueros, Daniel Moreno, al frente del organismo que comandaba desde 2019. El intendente electo en la presidencia del Foro por los próximos cuatro años viene de ganar la reelección en el municipio del departamento Anta de la mano de las listas del gobernador Gustavo Sáenz, quien participó de la asamblea en el Foro y ungió al nuevo presidente.

El mandatario provincial agradeció el acompañamiento permanente del Foro y sus integrantes, a quienes les recordó que juntos pasaron "momentos difíciles", pero demostraron que "el único camino es trabajar unidos, codo a codo para llevarle soluciones a nuestra gente”.

A su vez, aprovechó para resaltar que bajo su gestión se concretaron más de dos mil obras de manera federal en todo el territorio provincial: “hemos llegado a cada rincón de la provincia, a cada municipio y lo vamos a seguir haciendo a pesar de la crisis”, afirmó.

Más adelante volvió a agradecerles el respaldo unánime en la firma del Pacto de Güemes, con el que presionó al gobierno nacional para que acceda a reactivar obras trascendentes para la provincia. "No es el reclamo de unas obritas, sino que tienen que ver con resolver necesidades históricas y asimetrías que tenemos en el Norte Argentino. Es necesario que haya una mirada federal y menos centralista porque tenemos todo el potencial para crecer y que este gigante dormido despierte”, dijo sobre el Pacto y lo hasta aquí prometido por la gestión de Javier Milei a través de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Para nosotros es un honor y una muestra de cómo venimos trabajando en el Foro de Intendentes junto con el gobierno de Gustavo Sáenz", expresó por su parte el flamante titular del Foro. Añadió que trabajan "Sin distinción ni de bandería política y con un solo objetivo que es el de poder solucionar las cosas a nuestros vecinos y a cada salteño”.

En ese tono, Moisés no ahorró elogios para su antecesor, aseguró que la suya será "una continuidad" de su gestión. Añadió que con Moreno comenzaron "a trabajar juntos, priorizando el consenso y la colaboración por encima de las diferencias políticas”. Y según su mirada, su antecesor "federalizó" ese espacio incluyendo a todos los departamentos y municipios de la provincia.

Moisés fue el vicepresidente del Foro durante el último mandato de Moreno. Posición a la que arribó días antes de las elecciones, momento en el cual decidieron unificar sus listas "para abandonar antiguas disputas que hacían que los intendentes estemos separados y no luchemos todos juntos".

En términos similares se expresó el ahora ex presidente del Foro. Para Moreno, uno de los principales logros de su gestión fue haber consolidado la unidad entre los mandatarios municipales "para pedir todos juntos por lo mismo". A lo que sumó: "nunca miramos para otro lado en los pedidos que hizo cada intendente". Rescató los convenios alcanzados con la Universidad Nacional de Salta en materia educativa y con las autoridades del Teleférico "para que se promocione turísticamente el interior".

Moisés reclamó que esa misma lógica de unidad debe manejarse en todos los ámbitos, "la sociedad nos está pidiendo a los políticos que tengamos esa madurez. Podemos pensar y tener formaciones diferentes, pero no podemos darnos el lujo de tener objetivos diferentes", remarcó el ex titular del Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo da la Nación en Salta. "Nos piden no tanta confrontación y sí más solución, y esa es la impronta que le vamos a dar al Foro", añadió.

Respecto a la crisis económica y la decisión del Ejecutivo Nacional de recortar partidas presupuestarias, el también ex referente de Kolina en Salta, reconoció que se hace difícil trabajar en este contexto, "todos sabemos lo que está pasando, cómo nos han recortado la coparticipación y todo lo demás".

Sin embargo, llamativamente, justificó de alguna manera esa decisión y declaró que es el momento de "tomar el mensaje de las urnas y el pedido de los votantes, que nos están pidiendo que seamos mucho más prolijos y correctos administrativamente, respondiendo a las demandas de la sociedad por una gestión más eficiente y honesta”.