Lionel Scaloni no quiso confirmar el mismo equipo que disputó la semifinal de la Copa América, pero aclaró que "es una opción", para el duelo de este domingo ante Colombia en Miami. "Es una final y cada una tiene sus matices. Intentaremos ganarla desde el juego, sabemos lo que significa. Nuestro fútbol no va a cambiar", adelantó el entrenador de la Selección Argentina.

En la rueda de prensa previa a la final, Scaloni explicó que buscará la idea que mejor se cuadre para afrontar el choque. "Uno puede plantear un partido y después salir de otra manera. Hay que intentar que no se escape ningún detalle. Tenemos una idea de cómo puede ir", indicó el entrenador, que dio una pista respecto a la chance de repetir los once que arrancaron ante Canadá. "Jugará el que equipo que creemos que nos puede hacer ganar. Es una opción repetir el mismo de la semifinal".

Y ante la chance de la presencia de Angel Di María en el que sería su último partido en la Selección, Scaloni aclaró que ello no influirá en su decisión. "Siempre decidimos el equipo en función del partido. Con Ecuador podía ser su último partido y consideramos que no tenía que jugar. Siempre será el equipo por delante, si tiene que jugar es por que creemos que tiene que ser así y viceversa. Ojalá vaya todo bien y se pueda retirar de la mejor forma", resaltó el DT, que se mostró confiado en lo que está mostrando su equipo. "La final nos encuentra en un buen momento. No me parece que el equipo haya jugado peor que como lo venía haciendo teniendo en cuenta los rivales y el calor. No sé si es el mejor momento, pero estamos bien", resumió Scaloni.

Apoyo a Bielsa

En tanto, Scaloni habló de las críticas que Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, hizo sobre los campos de juego, además de apoyarlo por lo que sufrieron los familiares de los jugadores uruguayos después del partido ante Colombia.

"Estoy totalmente de acuerdo", afirmó sobre los dichos de Bielsa. "Fui el primero, porque inauguramos el torneo. En la segunda rueda de prensa dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo. Tuvimos el sorteo de la Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa, ¿cómo la iba a arreglar en cuatro días?", sostuvo. "Me pareció oportuno dejar el tema de lado porque sino era una excusa. Con Ecuador jugamos en una cancha peor y seguimos; opinamos que lo mejor era no hablar más del tema, pero es evidente y estoy totalmente de acuerdo sobre los campos", completó Scaloni.

En cuanto a los incidentes, Scaloni también se solidarizó con los futbolistas uruguayos. "Las imágenes fueron muy tristes y cualquiera que hubiera estado en esa situación hubiera actuado igual. Tuvimos un hecho parecido en el Maracaná, las imágenes son feas, no sé si hay que culpar a alguien pero ver a tu familia en medio de un tumulto debe ser desesperante", inició su relato.

Y de inmediato agregó: "Yo creo que hay que mirar un poco eso, sobre todo los jugadores que son los principales protagonistas. Les pedimos que sean ejemplo pero no sé cuántos actuarían de otra manera, creo que ninguno. Una persona normal actuaría como hicieron los chicos de Uruguay, quienes defendieron a sus familias", expresó el DT argentino.