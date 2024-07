Lionel Messi brindó una entrevista a pocas horas de lo que representará su final número diez (vaya consonancia) vistiendo la casaca de la Selección Argentina, en esta ocasión por la Copa América y ante la Colombia de Néstor Lorenzo.

En diálogo con DSports, el astro se refirió a su carrera, a sus diferentes etapas en la Albiceleste y llevó tranquilidad al asegurar que ya se siente mucho mejor de la molestia muscular que sufrió ante Chile, segundo triunfo de la edición 2024 del máximo torneo continental entre selecciones que se disputa en los Estados Unidos.

"En estos momentos no me gusta pensar más allá... Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la Selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal", manifestó Messi sobre los vaivenes emocionales que atravesó con la celeste y blanca.

A continuación añadió: "Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba", expresó sobre la molestia por la que se perdió el cierre de la fase de grupos ante Perú.

Ya en semifinales, el capitán argentino dejó atrás cualquier tipo de molestia, algo que se notó con una clara mejora en su rendimiento.

"Con Canadá ya me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. En el último partido perdí el miedo, me encontré bien y para la final me voy a encontrar mejor", sostuvo la Pulga.



Más allá de su presente físico, Messi destacó el nivel que demostró el plantel del combinado nacional rumbo al partido definitorio: "Tenemos una competencia, una intensidad, unas ganas de dar el máximo en cada entrenamiento... Cualquiera al que le toque jugar, rinde de la misma manera. Nos destacamos por la competitividad que tenemos en cada partido. Podemos jugar bien o mal, pero este grupo compite. Y le compite a cualquiera".



En este punto, el astro rosarino se permitió expresar un deseo para el futuro, a sabiendas de que se acerca su retiro de la Albiceleste: "Esta es una generación muy joven, y fueron campeones de América, del Mundo... Tienen 23, 24 y 25 años. Tienen toda una carrera con la Selección por delante. Ojalá no pierdan las ganas de querer seguir ganando, compitiendo y transmitiendo a los que vengan después el mismo mensaje. Para mí, lo fundamental es tener un buen grupo. A partir de ahí pueden llegar los logros".



Por otro lado, el referente argentino se refirió al partido que afrontarán este domingo frente a Colombia por un nuevo título: "Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final, disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirla".



El gran nivel de Emiliano Martínez en el arco y el adiós confirmado de Angel Di María al combinado nacional le dan un condimento extra al objetivo de la Selección, que es alzar la "Triple Corona".

Al referirse al "Dibu", Messi ponderó la tarea del arquero en las definiciones y remarcó que lo suyo no es fortuna: "En los penales, teniendo al Dibu ya no es suerte. Sabés que uno o dos te agarra, y eso es una gran ventaja".

En tanto, al referirse a "Fideo", el capitán argentino se permitió expresar otro deseo para su amigo, que anunció su retiro tras la Copa América en disputa: "Quién te dice... metiendo otro gol en la final, como hizo en todas las últimas que jugó... Sería extraordinario".

Por último, generoso como pocos, no se olvidó de otro de sus grandes amigos y actual compañero en el Inter Miami, Luis Suárez, a quien le deseó "lo mejor" luego de que entresemana sufriera con la Celeste la eliminación de la Copa América a manos de Colombia, lo que mancó el duelo entre uruguayos y argentinos en la final.