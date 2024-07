El jueves pasado, la Sala II de la Cámara Federal revocó las prisiones preventivas de Cristian Valiente y David Sica, que fueron liberados, y confirmó en cambio el procesamiento con prisión preventiva de Patricia Daniela Calarco Arredondo y de Roberto de la Cruz Gómez. Para estas dos personas que llevan más de un mes presas hubo sin embargo un pequeño avance: confirmaron sólo las acusaciones de incendio (unas bicicletas de alquiler de la ciudad) y daño agravado en el caso de la mujer, y atentado a la autoridad agravado y daño agravado en el de Gómez. En cambio, descartaron el delito de intimidación pública que había impulsado el fiscal Carlos Stornelli, siguiendo el guión del Gobierno que sigue hablando de conductas desestabilizadoras y golpistas y de una organización montada a tal fin (ver nota central). También revocaron el procesamiento de Facundo Gómez, que había sido excarcelado un par de días antes. No hay novedad aun de las apelaciones de la fiscalía contra las faltas de mérito de siete personas a las que Stornelli quiere nuevamente presas.

"Cuando me estaba retirando, la policía motorizada comienza a reprimir con balas de goma, de hecho tengo marcas en mi espalda a consecuencia de la represión de la policía (...). Éramos un grupo de personas autoconvocadas, sin banderas políticas. No sé si me rompieron una costilla al detenerme, porque me tiraron al piso, me golpearon y me pusieron una rodilla en la cabeza. Me esposaron con un precinto de seguridad y con un oficial encima mío", declaró Valiente. "Me encuentro acá con esto cuando en realidad fui a manifestarme porque no tenía para comer y en actos multitudinarios tenés la posibilidad de conseguir algún alimento o cigarrillos o lo que sea, más allá de que fui porque no comparto las ideas del actual gobierno".