El coordinador de Proyecto 7, Horacio Ávila, contó cómo es el día a día de las personas en situación de calle en un contexto de más de dos semanas con frío extremo y cómo afectan las no políticas del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.



Consultado por Vicky Torres sobre cómo es dormir con frío en la calle, Ávila afirmó que "es muy difícil". "Te diría casi imposible. En algún momento el cansancio y el mismo frío te termina durmiendo, pero no hay manera de resguardarte, menos en estos días en casi todo el mes de julio con temperaturas con menos de 1 grado y con viento que se te mete en el cuerpo. No es solamente a la noche que vas a dormir, sino que todo el día estuviste expuesto al frío y es muy difícil de sacarlo sin un lugar donde resguardarte", relató en diálogo con la 750.

Asimismo, remarcó que el día a día de las personas en situación de calle en este contexto "es desesperante en general".



"Las causas de las personas que estén en la calle, terminan siendo la consecuencia de malas decisiones o intencionales como las de este gobierno perverso que le importa poco y nada la población y el ser humano", aseguró.

"Van cerrando pequeñas pymes, los comercios, algunos lugares para no cerrar van achicando el personal, los alquileres están en 350 mil pesos mínimo, una habitación de hotel vale 150 mil, los servicios han subido, el boleto subió, todo ese combo de cosas hacen que, hasta cierto tiempo podes bancar, y cuando no hay manera vas bajando de nivel de calidad de vida hasta que no queda otra que la calle. A cualquiera le puede pasar. Están destruyendo a la clase trabajadora y esto se nota, hoy por hoy. En la Ciudad de Buenos Aires no podemos hablar de menos de 12 mil personas", señaló.

"Nosotros somos una organización social y política. Creemos que hay que pelear por los derechos de las personas en situación de calle. Nos pone contentos ver tanta solidaridad, el problema es que esto solo sucede en invierno y la situación de calle es todo el año. Está bien la respuesta de la sociedad en conjunto pero hay cosas que sí o sí de las que se debe ocupar el Estado", cerró.