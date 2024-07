Un reflejo incómodo. Así es el primer encuentro entre las protagonistas de Lady in the Lake (estreno el próximo viernes por Apple TV+) durante ese Día de Acción de Gracias en la Baltimore en 1966. Del lado de la calle, la ama de casa observa el tailleur que dentro del escaparate viste una maniquí viviente. La Jackie Kennedy judía viene atribulada por varios mandatos, la otra es una madre negra que vive su propio calvario personal. “Ella está preocupada por su propia lucha, dolor, y tiene esa espantosa mancha de sangre en su vestido. Es muy metafórico. Así que cuando ve a esta mujer en el aparador, sólo se ve a ella con ese vestido. Es muy simbólico de lo que, de allí en más, va a ser su viaje”, le asegura Natalie Portman a Página/12, protagonista y productora de la entrega de siete episodios creado por Alma Har'el.

La mujer a la que refiere título es Cleo Johnson (Moses Ingram) y la otra es Maddie Schwartz (Portman). Existencias examinadas en paralelo y/o contraste, cuando la segunda abandone su lugar como buena esposa y retome su apellido de soltera y carrera como periodista de investigación. ¿Su interés? Una serie de femicidios que azotan a la ciudad de Maryland. “Dijiste que sabías quién me asesinó, Maddie Morgenstern. Dijiste que a nadie le importaba hasta que vos apareciste. La verdad es que vos apareciste al final de mi historia, y la convertiste en el comienzo de la tuya”, dice la voz en off de la occisa con un particular tono recriminatorio hacia la reportera. Así es como Lady in the Lake pasa del drama íntimo al whodunnit, y la denuncia social. “Creo que entre ellas dos hay una evidente tensión; aunque nunca se hayan conocido personalmente, o algo así, sus vidas estuvieron muy pegadas y ahora se cruzan dentro de esta gran metáfora que explora la serie”, describe Ingram.

Basada en la novela de Laura Lippman, Lady in the Lake ofrece un inusual cruce de géneros y un derroche de simbolismos a partir de su portentosa puesta en escena y banda de sonido. En el centro está la búsqueda personal de Maddie, que contrasta con la vida de Cleo. Un tanto como El misterio del Soho (Edgar Wright; 2021) con el enroque del Swinging London por la Baltimore de mediados de los ‘60. Así es como religión, segregación, misoginia y el sueño americano operan como telón de fondo de este “thriller negro subversivo”, según define la showrunner de la miniserie. De manera inquietante –y por fuera de lo políticamente correcto-, el trabajo exhibe como las diferencias de clase pueden llevar a que el “opresor también sea el oprimido”, dicen las involucradas. “Esto es muy diferente de un típico asesinato misterioso y se interna en un drama psicológico profundo”, apunta Portman en una conferencia de prensa de la que participó este medio.

-¿Cómo fue crear estos personajes que parecen los dos lados de una misma moneda?

Natalie Portman: -Tenemos siete horas, lo cual es genial para poder explorar a fondo los distintos roles que tenían estas mujeres. Maddie y Cleo son muy distintas en como congeniaban sus roles como madres, trabajadoras, hijas, esposas y amantes. Y aquí se ven todas esas tonalidades.

-¿De dónde surgen las secuencias oníricas y los segmentos musicales?, ¿qué significan esos momentos?

Alma Har'el: -Es cierto que hay numerosas escenas de baile y secuencias de sueños, pero en el centro están Maddie y Cleo. Diría que esas secuencias vinieron a mí. Son como una exploración de sus psiquis. Son las sombras y pesadillas cargadas de significación. Fue un poco como crear el sueño y ser el psicólogo que las interpreta a la vez.

Moses Ingram: -Hacerlas fue como estar en un sueño salvaje. Tantos colores y brillos que venían a vos. Se cruzan imágenes, es un mundo que opera por fuera de lo que sucede en términos narrativos.

N. P.: -Me encanta lo que Alma logró en estas escenas porque incorpora lo que les pasa a los personajes, le suma misterio, y a lo que nosotras como actrices vivíamos con ellas. Ella fue como una entrenadora de sueños y fue increíble. Fue como negociar con tu propio subconsciente de lo que estás viviendo.

-Cleo y Maddie son como forasteras de su propia vida, ¿qué o quienes son en realidad?

M. I.: -Cleo está un poco cansada de ser la chica con la que sueñan o asiste a los demás. Esto es algo con lo que cualquier mujer puede sentirse identificada. De esa caja en la que las colocan de antemano.

N. P.: - Han cumplido las necesidades de los demás, pero nunca en las suyas. Y son menospreciadas justamente por ello. Cleo y Maddie exploran lo mismo, aunque sus caminos sean muy diferentes. Lo que comparten las dos es una verdad.

Programados

* El aquelarre de Agatha En Todas Partes ya tiene fecha en el almanaque. Los dos primeros capítulos de la entrega de Marvel podrán verse por Disney+ el próximo 18 de septiembre. La serie se centra en la villana de WandaVision, Agatha Harknes (Kathryn Hahn) y cómo siguió su periplo tras su choque con la Bruja Escarlata. Deprimida, sin sus poderes, tendrá que tomar el Sendero de las colegas de Cachavacha.

* Paramount+ anunció el arribo de Landman para noviembre próximo. Se trata de una nueva incursión de Taylor Sheridan en el western moderno, esta vez con el negocio petrolífero de fondo. Está basada en un podcast y seguirá la historia de multimillonarios salvajes que impulsan un boom tan grande que está cambiando el medioambiente, la economía y el poder. Dentro del elenco aparecen nombres de la talla de Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm y Andy Garcia.



* Sony Channel viene recargado con estrenos sobre servidores públicos. Hoy será el turno de la sexta temporada de The Good Doctor (22 hs) y la segunda de Fire Country (23 hs). Mañana, arriba la vigésima temporada de Grey’s Anatomy (22 hs) y la última de Station 19 (23 hs). Que suene la sirena.

* Time Bandits, remake seriada de la montypythonesca Los aventureros del tiempo, llegará a Apple TV+ el próximo 24 de julio. Lleva el toque de Jemaine Clement (Flight of the Conchords) y Taika Waititi (Reservation Dogs) y sigue a un niño de once años a través de un periplo por el espacio tiempo junto a un grupo de trúhanes incansables. ¿Quién manda en el equipo? Nada más y nada menos que Lisa “Phoebe” Kudrow.

El personaje

Johnny Lawrence de Cobra Kai (William Zabka). La sexta temporada encuentra al bullynero por antonomasia en el final de su redención. Las peleas con Daniel LaRusso quedaron en el pasado y en el horizonte se avecina el campeonato mundial de karate. ¿Cómo mejorar a sus alumnos? “Entrenando al estilo Rocky IV”, promete. Se lo podrá ver desde el próximo jueves.