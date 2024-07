Ya pasó más de un mes desde que se vio por última vez con vida a Loan Danilo Peña. En medio de cientos de especulaciones, numerosas hipótesis y algunos indicios concretos pero confusos, se espera que este lunes cambie el panorama cuando se levante el secreto de sumario y vuelva a declarar Laudelina Peña, la tía del niño. Los familiares continúan pidiendo por la aparición del chico correntino de 5 años y su abuela Catalina realizó nuevas declaraciones públicas, donde expresó sus sospechas sobre todos las personas que asistieron al almuerzo en su casa, lugar donde fue visto por última vez Loan: "Eran todos amigos, buenas personas y al final estamos con este problema".

Luego de la movilización en el Obelisco del jueves pasado, este fin de semana la ciudad de Corrientes fue protagonista de una marcha multitudinaria reclamando la aparición inmediata de Loan. El sábado por la tarde, los padres del niño, María Noguera y José Peña, encabezaron la columna cargada de carteles y fotos con su rostro. Ese día el padre declaró a la prensa: "El lunes vamos a saber algo más; que hablen los culpables y que paguen lo que tienen que pagar".

"Si no era Loan, iba a desaparecer otro chico"

La abuela Catalina, dueña de la casa donde desapareció Loan el 13 de junio pasado, volvió a declarar públicamente sobre el caso. En diálogo con un canal de noticias, dijo: "¿Para qué se levantaron todos de golpe, y nosotros nos quedamos en la mesa? Ellos se fueron, y las criaturas los siguieron. Capaz, si no era Loan, iba a desaparecer otro chico. Si no era él, ese día estaba para que haya una pérdida de una criatura".



Sus sospechas recayeron sobre todos los asistentes del “maldito” almuerzo en el que se vio por última vez a su nieto y sobre aquel día, la mujer recordó: "Eran todos amigos, buenas personas y al final estamos con este problema".

Asimismo, Catalina sorprendió cuando confesó que Laudelina la había llamado enojada “porque decía que la estaba hundiendo” al hablar en televisión. El llamado se dio luego de que en los primeros días de la investigación, la abuela de Loan mostrara el lugar donde teóricamente despareció el pequeño, destacando que eran árboles viejos sin naranjas, contradiciendo la versión de los adultos que acompañaron a los niños al naranjal.

La abuela sugirió que Laudelina inventó lo del accidente para proteger a su pareja, sobre el llamado dijo: “Me llamó y me dijo que nosotros la estábamos hundiendo… porque me fui a mostrar el lugar del árbol y no había naranjas”.

Por su parte, el hermano de Loan, Mariano Peña, también compartió su perspectiva. En diálogo con la prensa, Mariano desestimó la hipótesis del accidente y afirmó que cree que a su hermano "se lo llevaron". "No creo en lo que dijo Laudelina de que fue un accidente. Desde el principio decimos que es mentira", declaró Mariano y agregó: "Para mí, él está vivo. Por ahí en lo físico está mal, o está mal de la cabeza. Quizás lo cambiaron de mundo. El tema ahora es encontrarlo".



Expectativas por la nueva declaración de Laudelina

En medio de las declaraciones cruzadas, denuncias de amenazas y de sobornos y la aparición de funcionarios correntinos en medio del caso, la nueva abogada de Laudelina Peña, Mónica Chirivin, confirmó que la tía de Loan “se quebró” y confesó que mintió en su declaración, por lo que volverá a declarar. Chirivin aseguró que Laudelina se habría quebrado en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza y le contó la verdad de los hechos, con la previa confesión de que la historia del accidente era falsa. Así manifestó que la mujer quiere declarar oficialmente para contar "con lujo de detalles cómo, cuándo y por qué declaró eso ante un fiscal provincial", de una manera muy irregular porque correspondía hacerlo el fuero federal.

Ella había afirmado ser testigo de un accidente en el que la camioneta del ex marino Carlos Pérez habría atropellado al niño para luego ocultar el cuerpo y plantar ella misma la prueba tramposa de la zapatilla. Según la abogada, todo eso sería falso, resultado de un intento de compra de su voluntad a cambio de una casa y un auto. Además habría sido amenazada y sobornada por José Codazzi, su anterior abogado, ligado al poder político provincial. Esta posible nueva declaración coincidiría con la de su hija Macarena, quien ya ha declarado que la versión del accidente era falsa.

Macarena había declarado que en el auto en el que fueron a Corrientes con el abogado José Codazzi, también viajaba un senador provincial: “Nos cambiaron de vehículo en una estación de servicio, en el trayecto a Corrientes Capital. Ahí subió una persona que quiero identificar, que se trata de un senador de Corrientes. Por fotos sé que es Diego Pellegrini. Estoy el 90 por ciento segura que es esa persona, pero necesito reconocerlo cara a cara. Al amenazarnos, nos dijeron que por nuestra seguridad nos iban a dar una casa. Manejaba el abogado, él era el acompañante y nosotras estábamos atrás”.

Cambio de ministro de Seguridad de Corrientes

En medio de todos los giros que se presentaron en el caso, este viernes renunció el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte. Se presume que el ahora ex titular de la cartera provincial presentó su dimisión tras la denuncia del presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, quien sostuvo que en Corrientes existe una posible trama de trata de personas. Así, el rol lo terminó ocupando Alfredo Vallejos, abogado de profesión y diputado nacional desde 2023 por la Unión Cívica Radical (UCR) y personaje cercano al gobernador de la provincia Gustavo Valdés. Con apenas meses en el ámbito legislativo nacional y sin experiencia en seguridad, Vallejos enfrenta una tarea monumental en un momento crítico para la provincia.