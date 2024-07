E. Martínez: fue exigido desde el comienzo. El arquero respondió bien ante un tiro de Díaz, y más tarde atrapó la pelota ante un cabezazo de Cuesta. En el final de la primera etapa contuvo bien un derechazo de Ríos de media distancia. En los momentos que Colombia presionaba dio seguridad atrapando la pelota en los envíos aéreos.

Montiel: el lateral debió luchar gran parte del duelo con Luis Díaz, uno de los mejores de Colombia, y por ese motivo estuvo más preocupado por defender que por lanzarse hacia el campo rival. Con el correr de los minutos fue tomando confianza y se mostraba como salida con frecuencia. En el mejor momento personal tuvo que dejar la cancha por una lesión.

Romero: mostró tranquilidad cuando enfrentó en los duelos personales a los delanteros rivales. El marcador central se mostró más contenido que en otros partidos, y eligió no despegarse tanto de su área.

Li. Martínez: respondió con efectividad cuando Colombia avanzó por su sector, y tapó los espacios con acierto ante las llegadas de Arias y Córdoba. Cuando se adelantó para anticiparse a un rival lo hizo con aciertos y errores.

Tagliafico: tuvo mucho trabajo para contener a Richard Ríos, quien se desprendía por esa franja y trataba de llegar hasta el fondo de la cancha. La situación le impidió mostrarse como salida por la izquierda. La primera incursión en ataque fue en el final del primer tiempo, y provocó la amonestación de Arias. Al igual que Montiel, se animó más en la segunda mitad y terminó aportando en el circuito de ataque.

De Paul: no exhibió el despliegue habitual y le costó encontrar la pelota en la zona media, debido a que era controlado por sus adversarios. El volante se fue afirmando lentamente y fue importante recuperando la pelota en varias ocasiones.

E. Fernández: se movió por el centro del mediocampo, y se le hizo difícil controlar a James Rodríguez. El volante colombiano fue inteligente para ubicarse a la espalda del exRiver.

Mac Allister: no fue de sus mejores actuaciones. Se complementó poco con Fernández y no retrocedió con frecuencia para ayudar en el aspecto defensivo. En las pelotas detenidas fue al área rival pero quedó lejos de la jugada.

Messi: las intervenciones decisivas fueron escasas y no siempre pudo encontrar a su compañero mejor posicionado. Sus habituales acciones donde deja dos o tres hombres en el camino no aparecieron. En el final del primer tiempo recibió un golpe en su tobillo derecho, y se temió por su estado físico para el resto del juego. El capitán siguió participando en el segundo tiempo, hasta que en una corrida no pudo continuar al confirmarse una lesión en el muslo derecho, y se retiró del campo.

Di María: de lo mejor de Argentina. Se ubicó por la izquierda y tuvo mucha participación en los metros finales, desbordando y llegando hasta el fondo para buscar al compañero que arribaba por el medio. En una de esas acciones, encontró a Messi y el capitán estuvo cerca de convertir con su remate. Un tiro suyo en el segundo tiempo, después de una buena acción colectivo, finalizó con una estirada de Vargas para sacar la pelota al córner. Cuando pasó a jugar por el otro lado fue menos incisivo que por la derecha.

Alvarez: antes del minuto de juego tuvo una chance para convertir y no le pudo pegar bien a la pelota, que salió cerca del palo. El delantero no quedó con chances concretas de rematar al arco con posibilidades de convertir.



N. González: le tocó reemplazar a Messi, y se instaló por la banda izquierda, para que Di María pase a moverse por la derecha. Su aporte fue positivo por soltura y determinación. En el suplementario el arquero le tapó un tiro en la línea.

Molina: ingresó por la lesión de Montiel, y priorizó la marca antes que traspasar la mitad de la cancha.

La. Martínez: se movió por todo el ataque y cuando tuvo su chance no la desperdició.

Paredes: mucho sacrificio para recuperar la pelota en el medio.

Lo Celso: la cuota de serenidad para entregar la pelota con precesión en un momento delicado del partido.

Otamendi: entró para ayudar a sostener la ventaja.



