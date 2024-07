La desaparición de Tehuel de la Torre hace más de tres años conmovió a una sociedad que no pudo seguir ignorando la violencia ejercida hacia las personas que integran el colectivo LGBTIQ+ y en particular a la comunidad travesti trans de Argentina. Este lunes, con los testimonios de la mamá y la pareja de Tehuel comenzó el primer juicio ante el Tribunal Oral Criminal N°2 de La Plata contra uno de los dos acusados de “homicidio agravado por odio a la identidad de género”.

Desde temprano, las puertas del fuero Penal de La Plata estaban cubiertas con carteles, remeras y fotos del joven trans de 21 años que salió de su casa el 11 de noviembre de 2021 en búsqueda de un trabajo y nunca más volvió. La calle se llenó de personas que se acercaron a acompañar a la familia, reclamar justicia y levantar la consigna que ya se instaló como parte fundamental en la lucha por los derechos LGBTIQ+ en Argentina: “¿Dónde está Tehuel?”.

A las 10 de la mañana, comenzó la primera audiencia en el juicio que dirigen los magistrados Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo y que tiene como imputado a Luis Alberto Ramos, dueño de la casa donde se vio por última vez a Tehuel con vida. También acusado por homicidio, Oscar Montes, a diferencia de Ramos que afrontará un juicio técnico, pidió enfrentar un jurado popular. Debido a esta decisión, la familia de Tehuel tendrá que atravesar por dos procesos judiciales para conseguir justicia.

Esta vez fueron cinco los testigos que se presentaron en la audiencia. Primero habló Norma Nahuelcurá, la madre del joven patrocinada en la querella por los abogados Flavia Centurión y Cristian González; seguida por Michelle Leyes, quien era la novia de Tehuel en el momento en el que desapareció; y Catalina Salas, la expareja y conviviente de Ramos. Además, se sumó el testimonio de dos vecinos que vivían en el mismo barrio que el imputado.

La esperanza para que "no vuelva a suceder una cosa así”

Con una pechera con la foto de su hijo y la leyenda "¿Dónde está Tehuel?", Nahuelcurá se acomodó en el estrado, frente a los jueces y dio inicio al debate con su testimonio. Ella habló sobre la vida del joven, recordó que desde temprana edad "a Tehuel le gustaba mucho jugar al fútbol, se vestía como varón y no le gustaba usar pollera", y que a los 12 años le confesó que "le gustaban las chicas". Además, contó que su hijo estaba en pareja hace dos años con Michelle, madre soltera, cuyo hijo le decía "papá" a Tehuel.

A Tehuel Norma lo vio por última vez el 10 de marzo de 2021. “Estaba en la casa de mi nieta. La fui a cuidar porque estaba enferma. Traté de comunicarme por teléfono con Tehuel, pero no me atendía. Cuando me enteré que estaba desaparecido, le dije a Michael que vaya a hacer la denuncia, pero no se la quisieron tomar porque era menor de edad”, narró la madre.

“Norma está esperanzada”, dijo la abogada querellante Flavia Centurión a Página 12. La madre de Tehuel no centra sus esperanzas en encontrar a su hijo, sino en que “toda esta desgracia por lo menos sirva para que no vuelva a suceder una cosa así”.

“Tehuel desapareció y no le quisieron tomar la denuncia a la novia por ser menor. Fue recién cuatro días después que iniciaron la búsqueda --recordó Centurión--. Es por eso que la madre se centra en que se genere un protocolo de búsqueda para casos como estos”.

Testimonio de la novia de Tehuel

Michelle Leyes estuvo en pareja con Tehuel por dos años antes de que él desapareciera. Se conocieron por Facebook y su primera cita fue en la localidad de Moreno. En su testimonio no solo se refirió a su relación, sino también a la última vez que lo vio. Previo a hablar, la joven pidió que Ramos no estuviese presente en la sala porque “tiene miedo”.

En la tarde del 11 de marzo de 2021, estaban juntos lavando ropa cuando "Tehuel recibió un llamado de Luis Ramos que le dijo que tenía una propuesta laboral como mesero". Leyes describió que el joven salió en bicicleta vestido con la misma campera rompevientos azul que luego encontraron casi incinerada, junto a su celular, en el domicilio de Ramos en la localidad de Alejandro Korn. Luego de la desaparición, "en la comisaría no me quisieron tomar la denuncia porque era menor de edad, tenía 17 años", contó la joven.

"Lo denuncié porque abusó de mi nena”

Una novedad que se incorporó a la causa fue que Ramos está siendo investigado por abuso sexual contra la hija de su expareja. Catalina Salas convivió con el acusado entre los años 2017 y 2020 y tuvo que escaparse de su hogar luego de sufrir múltiples violencias que terminaron por generar otra causa penal.

“Yo lo denuncié porque abusó de mi nena”, reveló la mujer, quien también pidió que el acusado no estuviera presente en la sala de audiencias. “Me separé porque me golpeaba, era violento, se ponía loco y me maltrataba cuando estaba drogado”, sumó.

“Ramos participaba del movimiento social MST desde el 2018. Yo iba con él a las marchas, y siempre tenía comentarios hacia las mujeres, las acosaba”, contó su expareja y agregó: “No le gustaba que los hombres estuvieran con los hombres, y las mujeres con las mujeres. Les daba bronca”.

Gracias a los testimonios de esta primera audiencia, incluido el de Salas, el abogado de la familia Cristian Gonzalez afirmó que “se pudo demostrar el perfil violento, agresivo, machista y patriarcal de Ramos”. En ese sentido, un eje central para la querella fue el aporte de elementos que demostraran al tribunal la estructura de pensamiento transfóbico de Ramos para encuadrar en juicio en el odio a la identidad de género. La condena tiene prevista una pena en expectativa de prisión o reclusión perpetua.

En diálogo con Página 12, González afirmó que “la defensa de Ramos trató de mostrar que el imputado trataba a Tehuel como un par, pero lo real es que todas las personas que testificaron hoy dijeron que al hombre ‘le daba bronca que Tehuel fuera trans’ y que lo trataba como la ‘chica-chico’, refiriéndose a él siempre en femenino. Y no solo era con Tehuel, sino que con todas las personas del colectivo”.

“Otra cosa que se demostró hoy es que Tehuel lo único que quería era laburar. Su mamá y su novia lo contaron: vendía churros, bolas de fraile, cortaba el pasto. Era un pibe decente que quería trabajar y ser aceptado en su identidad”, sostuvo la abogada Centurión. En ese sentido, la querella aseguró que la situación socioeconómica de Tehuel “era aprovechada por Ramos” para generar una dependencia económica. “Le daba dinero cada dos semanas y le ofrecía changas, situándose en una posición de proveedor a quien se le debía solicitar el sustento para su familia”, dijo González.

“Nuestra expectativa es que esta causa sea un punto de inflexión para toda la comunidad trans. En una sociedad donde aumentan los crímenes de odio, donde el discurso de odio está muy presente hacia estas identidades, nosotros esperamos que esto despierte una reacción en términos de protección de derechos para todas las personas que están en la misma situación que Tehuel”, afirmó Centurión.

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.