Después de semanas de rumores y afiches misteriosos por toda la Ciudad de Buenos Aires, la banda The Smashing Pumpkins confirmó que tocarán en noviembre en la Argentina en el marco de su "The World Is a Vampire Tour" y la preventa de las entradas comienza a partir de este miércoles.

De esta manera, la agrupación oriunda de Chicago (EE. UU.) continúa con su serie de presentaciones, que arrancó en Birmingham, Inglaterra el 6 de julio pasado, y en la que se recorren las canciones que marcaron sus 36 años de carrera, además de presentar su más reciente disco de estudio, Atum.

"Será la ocasión perfecta para vibrar con los éxitos legendarios, reversiones y nuevos temas de una de las agrupaciones más importantes de la música internacional", señalaron desde la organización de la gira.

Y agregaron: "Una máquina compositiva que impactó de lleno en la escena mundial allá por los 80 y que marcó a varias generaciones de artistas y público. En una industria donde todo parece ir tan rápido, hay pilares que sostienen el universo musical y esta leyenda estadounidense es uno de ellos".



Semanas atrás, en las redes se viralizaron fotos de unos inesperados afiches que llenaron la ciudad de Buenos Aires y hacían referencia al regreso del legendario grupo de rock. No obstante, la información no daba mayores precisiones que el texto: "The Smashing Pumpkins, Buenos Aires, 2024, 05.11.24".

The Smashing Pumpkins en Argentina: cuándo y dónde tocan

La banda liderada por Billy Corgan tocará el próximo martes 5 de noviembre en el Movistar Arena.

Imagen: Instagram

La última vez que el conjunto visitó el país fueron en 2015, en el marco de la segunda edición del Lollapalooza Argentina, junto a Foster The People, Robert Plant, Jack White, Bastille y más.

Previo al mencionado festival, lo hicieron en los años 1998 y 2010, en el Parque Sarmiento y en el Estadio Luna Park, respectivamente.

The Smashing Pumpkins en Argentina: cómo comprar las entradas

Las entradas estarán disponibles con preventa VIP a partir de este miércoles 17 de julio a las 13 a través de la web www.movistararena.com.ar, mientras que la venta general de tickets estará disponible a partir del viernes 19 en el mismo sitio y a partir del mismo horario.

El precio aún no fue confirmado por los organizadores y se espera que sea anunciado en las próximas horas.