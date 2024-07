Soledad Areal tiene 45 años, y es de La Plata de toda la vida. Ella, que tuvo que dejar el secundario para trabajar porque sus padres se enfermaron y se quedaron sin trabajo, cuenta que siempre tuvo la idea de poder el terminal secundario. En su adolescencia trabajó en diversos comercios, pero los horarios no la ayudaban a coordinar con el estudio, entonces "tuve que priorizar el trabajo", según cuenta a Buenos Aires/12. Un día entró a las redes sociales, vio la publicación en la que el club Gimnasia y Esgrima La Plata promovía el Plan Fines y no dudó: "Junté la documentación, me acerqué al club para anotarme, y ahí sentí una contención grandísima, que me facilitó el proceso y que generó que todo fuera realmente un sueño".

Gimnasia brindó el espacio de la Escuela René Favaloro, ubicada en el mismo predio del club, que es el Bosquecito. "Ahí nos esperaban los profes, que nos ayudaron un montón y nos contuvieron en cada momento para seguir adelante", cuenta Areal, y subraya: "Hoy, luego de finalizar los estudios, siento un orgullo y un agradecimiento muy grande por la iniciativa que tiene el club y la agrupación, por ser los primeros en hacer esta movida tan solidaria, gratuita, con mucho amor y mucho respeto". "Cualquiera que tenga dudas o no se anime a ir, le aconsejo que realmente se anime, porque es una experiencia muy linda para concretar el sueño que tienen muchos", sentencia.

Su caso es uno de los ejemplos. Sucede que el club Gimnasia y Esgrima La Plata, hace pocos días, dio una muestra concreta del rol social que desempeñan las instituciones deportivas en la sociedad, cuando su presidente Mariano Cowen y diversas autoridades educativas provinciales entregaron el diploma a nueve egresados del Plan Fines, que celebró el recibimiento de la primera camada que forma parte del programa a nivel insitucional.

Soledad Areal, Santiago Nahuel Basso, Andrea Paola Casajus, Lucas Guerrero, Carolina Belén López, Franco Lucas Ocera, Facundo Tomás Rucitti, Daiana Vera y Gustavo Joel Zapata, finalizaron sus estudios secundarios gracias a una asociación civil sin fines de lucro.



La idea de que Gimnasia y Esgrima La Plata tuviera el Plan Fines en sus instalaciones fue impulsada en 2022 por la agrupación Gimnasia es Pueblo. Con la idea de llevar la política de finalización de los estudios secundarios a toda la comunidad platense, los integrantes de la agrupación se asesoraron al respecto, se reunieron con distintos funcionarios de la Secretaría de Adultos del Ministerio de Educación, y con otras personas que cursaron el Fines en la ciudad de La Plata. Ya interiorizados, elevaron a las autoridades "triperas" una propuesta concreta durante 2023. Durante el segundo cuatrimestre, en septiembre, arrancó formalmente el programa, con un curso de segundo año y otro de tercer año, del cual surgieron los nueve egresados.

"Nosotros impulsamos esta iniciativa porque entendemos que Gimnasia cumple un rol social como institución deportiva que es fundamental para el desarrollo de la comunidad de la que forma parte", explica Antonela Brandi, integrante de Gimnasia es Pueblo, y agrega: "También lo hicimos porque entendemos que, al ser un club de primera división, promueve un ejemplo de labor social que es súper importante para poner en valor en nuestros clubes".

"El hecho de ser un club tan masivo genera una vidriera gigante para todas esas iniciativas", explica Brandi, que resalta un detalle no menor. El Plan Fines, En Gimnasia, fue pensado y aplicado de manera abierta a toda la comunidad. Si bien existen otros clubes que brindan esta política, como Platense o Racing en su momento, generalmente lo hacen con una modalidad cerrada para sus jugadores o para los empleados del club. "Nuestro Fines es abierto a toda la comunidad, sean hinchas y socios de Gimnasia o no, y si bien la mayoría lo son, no todos los que participan del programa sienten estos colores", dice Brandi, y resalta otro atributo del Plan Fines de Gimnasia, que consiste en una política de apoyo para la continuidad de los alumnos. "Todos aquellos alumnos que sostienen la regularidad en el Fines pueden ingresar a ver los partidos de fútbol de primera división, los de vóley y básquet de manera gratuita, aún si no son socios, como una forma de fomentar la permanencia".

"Hay que destacar que desde el año pasado el Fines en provincia de Buenos Aires se continuó por una decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro Alberto Sileoni", remarca Brandi. Actualmente, el plan Fines es una política de la dirección general de Cultura y Educación bonaerense, ya que si bien fue creado como un plan nacional, en la pandemia sufrió recortes y se vio deteriorado. La política de finalización de los estudios secundarios es una modalidad que cumplió 50 años en Latinoamérica, y semanas atrás, en el Teatro Argentino de La Plata, proyectaron un documental que repasó el medio siglo de la modalidad, donde Gimnasia es Pueblo fue invitado formalmente. En ese acto habló ante el público Carmelo Bianco, que es un alumno de 71 años que ingresó durante 2024 al Fines del "Lobo" y arrancó primer año para terminar sus estudios secundarios.

El avance libertario sobre los clubes

En el sentio opuesto de experiencias como las de Gimnasia y Esgrina de La Plata, La Libertad Avanza pisó el acelerador y decidió ir de lleno contra el modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. Después de meses de presentar a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y los capitales extranjeros como garantías del éxito, el Gobierno nacional recibió un guiño de la Inspección General de Justicia (IGJ), que habilitó a las instituciones a convertirse en S.A. desde noviembre próximo. La medida se suma a los embates de funcionarios como Javier Milei, Daniel Scioli y Julio Garro, que insisten públicamente con la concreción de sus anhelos a pesar de que el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo prohíbe de manera terminante.

En las ligas libertarias, Federico Sturzenegger es el gran impulsor de esta batalla económica, simbólica y cultural contra el espíritu original de los clubes de fútbol de Argentina. Su primer gran golpe lo dio desde las sombras, cuando aún sin un rol formal en el Gobierno, formuló el mega DNU 70/2023 e incluyó un ítem específico que hablaba de las sociedades anónimas deportivas. Sin embargo, ahora como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger está formulando un decreto de reglamentación de las SAD, que según indican diversas fuentes, podría ser presentado esta misma semana.

Si bien el DNU 70/2023 daba a la AFA un año para reformar su estatuto, el decreto que está al caer indicaría que durante ese período la casa madre del fútbol no podrá desafiliar a aquellos clubes que se transformen en sociedades anónimas deportivas. En esa sintonía fue que llegó la decisión de la IGJ, que en tándem con el poder de turno, dijo en su Boletín Oficial que de acuerdo a los artículos 346 y 347 del mega DNU de Milei debe "aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas".

A pesar de que LLA y sus resortes avanzan con prisa y sin pausa, se chocan con una realidad que deja expuesta la incongruencia de sus planteos. Milei subió una foto a X diciendo que los jugadores de la selección argentina juegan en SAD, y que por eso la AFA no debe permitir "más socialismo pobrista en el fútbol". Sin embargo, el Presidente obvió que la totalidad del plantel bicampeón de América y campeón mundial tiene sus orígenes en clubes de barrio, que son asociaciones civiles sin fines de lucro.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Scioli, y el subsecretario de Deportes, Garro, meses atrás aplaudieron la decisión del Club José Hernández de La Plata que votó convertirse en SAD, pero la institución fue expulsada de la Liga Costera al día siguiente. Incluso, en las últimas horas, la Dirección provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la asamblea realizada en la institución verde y blanca.

El propio Sturzenegger vivió en carne propia el rechazo de los hinchas del fútbol contra su búsqueda por privatizar todo lo que se le cruza. Luego de que apareciera en un video acariciando la pila de papeles que componían el mega DNU, el ahora ministro fue a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, club del cual es hincha, y se tuvo que retirar del sector antes de que iniciara el partido, ya que decenas de socios del "lobo" lo increparon en la platea.

Gimnasia es pueblo

Gimnasia es Pueblo es una agrupación de socios e hinchas del "tripero" que se conformó en 2020, mediante el impulso de tres socias que, antes de la pandemia, participaron del área de Género de la institución. "Como ese espacio se diluyó con la cuarentena, nosotras queríamos ocupar los espacios donde se toman las decisiones de nuestro club y entendimos que la única herramienta con la que contábamos era la política", explica Brandi a BuenosAires/12. Cuenta que luego de charlar con miembros de otras agrupaciones existentes, tomaron la determinación de armar una nueva agrupación "que tuviera la impronta de pibes y pibas que consideran que la política es una herramienta de transformación". "Nosotros nos planteamos desde ese lugar y abiertamente nos reconocemos como una agrupación que se mantiene en la búsqueda constante de la justicia social, queremos un club con perspectiva feminista, con perspectiva en derechos humanos y siempre en manos de sus socios y socias", remarca Brandi. Hoy en día, Gimnasia es Pueblo cuenta con más de 20 colaboradores permanentes.

Además del Plan Fines, la agrupación Gimnasia es Pueblo lleva adelante diversas campañas ligadas a las actividades sociales que ponen el foco en el rol social del deporte. Una de ellas es la campaña "Lobo contra el Frío", que lleva cuatro años consecutivos realizándose y que fue declara de interés municipal en La Plata. Ésta consiste en la recolección de donaciones de abrigo, frazadas, calzados, infusiones, alimentos, productos de higiene personal y de salud menstrual para personas en situación de calle. Otra campaña reconocida es la Navidad Tripera, que a lo largo de los años fue cambiando de estrategias. En 2020, los integrantes de Gimnasia es Pueblo llevaron alimentos para una cena de noche buena en distintos barrios de La Plata. En 2021 regalaron pelotas de fútbol en los potreros de la ciudad, y en 2023 trasladaron a chicos y chicas de diversos comedores a pasar un día con juegos acuáticos en el 'bosquecito'.

La agrupación, además, presenta proyectos y participa de distintas actividades que organiza el club de manera oficial, como el Día de la Niñez o el Día del Hincha. Gimnasia es Pueblo fue también quien impulsó en 2022 el mural de las Madres de Plaza de Mayo que está en el bosque de La Plata, para el cual asistió Hebe de Bonafini, donde fue reconocida como socia honoraria de Gimnasia. Brandi agrega: "Participamos de todas las marchas y nos posicionamos muy fuerte desde ese lugar. Marchamos el 8, el 23 y el 24 de marzo, el 3 de junio, y hacemos intervenciones, radios abiertas, militancia gráfica, festivales y demás".

Gimnasia es Pueblo es quien tomó la posta y encabezó la lucha por el fallecimiento de "Lolo" Regueiro, un hincha que perdió la vida por un paro cardiorespiratorio en medio de la represión policial de octubre de 2022, en el partido que Gimnasia debía enfrentar a Boca Juniors. La agrupación, además, fue quien presentó el proyecto para que en Gimnasia exista una subcomisión de Derechos Humanos, que hoy se encuentra activa y que realiza un trabajo constante en la materia.

En cuanto al Plan Fines, la agrupación Gimnasia es Pueblo también se centró en la continuidad educativa de sus participantes. Junto a compañeros y compañeras de la agrupación, e integrantes de los centros de estudiantes de las distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata, se reunieron con los egresados para contarles acerca de las carreras terciarias que existen en la ciudad. "Tratamos de demostrarles que la universidad también es un nuevo horizonte posible una vez terminados los estudios secundarios, para pensar la facultad como una posibilidad nueva que se les presenta", dice Brandi, que destaca que, de todos modos, aquellos que no desean seguir estudiando pueden "buscar un trabajo en blanco en paz porque cumplen con el requisito de tener el secundario completo".

Gustavo Joel Zapata, es de Ensenada, Punta Lara, y hace casi diez años que trabaja en la sede social de Gimnasia. Dice que tomó la iniciativa "gracias a los chicos de Gimnasia Pueblo, de la institución, y gracias a los compañeros que me apoyaron y que me dieron un esfuerzo grande y un apoyo condicional para que pueda terminar los estudios". Zapata cuenta a este medio que a los 18 años tuvo su primer hijo, y buscarse el mango fue la única opción. "Por razones obvias tuve que empezar a trabajar y no llegué a terminar el estudio, pero ahora que tuve la oportunidad de poder terminar mi trabajo", cuenta el ensenadense, que señala que haberlo hecho con la gente de Gimnasia "es un honor inmenso".

"Es un esfuerzo muy grande el que hicieron todos los profesores para que las puertas estén abiertas para todos los compañeros", remarca Zapata, que cuenta que a sus 32 años pudo "alcanzar una meta muy significativa en mi vida". "Pasó mucho tiempo, pero nunca es tarde y hay que animarse porque se puede lograr", cierra.

Al ser consultada sobre la búsqueda del Gobierno nacional por instalar las sociedades anónimas deportivas, Antonela Brandi remarca que Milei "mantiene una línea", porque plantea una desregulación de las asociaciones civiles sin fines de lucro en un decreto de necesidad de urgencia, arremete contra deportistas, arremete contra el CENARD y desfinancia los Juegos Nacionales Evita. Para ella, ésto responde a "un golpe contra la construcción del sentido común que tenemos, donde los clubes sociales y deportivos forman una parte fundamental de la comunidad organizada".

"Milei y los gobiernos neoliberales atacan a los clubes porque saben que ahí se forman ideas, se forman personas y se forman valores que tienen que ver con lo que ellos quieren destruir", dice Brandi, y sentencia: "Son valores que tienen que ver con la solidaridad, el compañerismo, con el trabajo en equipo, pero ellos proponen un modelo que tiene que ver con todo lo contrario, con el individualismo y con el 'sálvese quien puede'. Los clubes son muy importantes para construir esos sentidos colectivos, y por eso el deporte es un gran enemigo de Milei".