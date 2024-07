El ministerio de Seguridad de la Nación prorrogó por 90 días el funcionamiento del Comité de Crisis en Rosario, que se puso en marcha en marzo tras la seguidilla de atentados y crímenes considerados “narcoterroristas”. "Se extendió el plazo, simplemente porque creemos que estamos por el buen camino los datos han sido muy positivos, pero eso no quiere decir que el trabajo esté hecho ni que no haya que bajar la guardia", aseguró el subsecretario de Intervención Federal del ministerio de Seguridad nacional, Federico Angelini. El funcionario afirmó que todavía Rosario "está en una situación de emergencia, que podríamos decir que duplica la media nacional y que todavía tenemos que ponerle mucho ojo a esa situación. Yo no celebro medios triunfos y creo que todavía el problema persiste y hay que hay que ir a fondo", disparó Angelini que también destacó que la pacificación de las zonas más calientes de la ciudad, se dió en los lugares de mayor presencia de fuerzas federales.

Un documento del ministerio que conduce Patricia Bullrich ponderó el impacto del plan Bandera, en función de las estadísticas criminales del primer semestre en el departamento Rosario. Para dicho programa, el Ejecutivo nacional dispuso de 1.800 agentes federales, 140 vehículos terrestres, tres helicópteros y una embarcación.

En el texto mandado por Nación ayer también se destaca que las fuerzas federales ahora también intervendrán en “barrios calientes” como Las Flores, Casiano Casas, Cristalería y La Cerámica.

"No hay que relajarse, para nada", dijo Angelini y aseguró en declaraciones a Radio Si98,9 que "creemos que estamos por el buen camino los datos lo ratifican, pero eso nos obliga a duplicar esfuerzos es un problema que viene de larga data".

-El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni dijo que se han pacificado siete de las nueve zonas marcdas como más calientes en Rosario. ¿Coincide con ese diagnóstico?- se le preguntó al funcionario nacional.

-Bueno, es una apreciación del ministro. Yo siento que hay todavía mucho que hacer y que por eso estamos renovando un comité de crisis, por eso las fuerzas federales no se van de Rosario. Yo creo que lo dijo en ese sentido el ministro. Para tomar dimensión: En Ludueña y Empalme Graneros, hubo un baño de sangre durante estos últimos años. Hoy podemos decir que están tendiendo a cero los niveles de violencia, en términos de asesinatos y ha bajado muchísimo lo que son delitos contra la propiedad privada y a los comerciantes.

Angelini recordó que en esos lugares "está la Gendarmería Nacional". Y explicó que "tenemos que entender de que todavía no hemos ido al fondo de la cuestión, a desarticular todas las organizaciones delictivas o gran parte de las organizaciones. Es un paso más que estamos dando. Las investigaciones no son de un día para el otro, no se dan en seis meses ni nada por el estilo. Lo que hacemos es ir a golpear donde más les duele que es en el financiamiento, tratamos de desarticular desde ese lugar, que es la forma que realmente desarmas las bandas que así, les cuesta mucho o no tienen posibilidades de reorganizarse".

El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad detalló que "nosotros hoy estamos teniendo mesas de coordinación de análisis de información, mesas de inteligencia. Todas las operaciones son coordinadas. En diciembre nos pasaba que las fuerza federales y las fuerzas provinciales no se hablaban, entonces vos tenías por ejemplo un patrullero enfrente de otro una de una fuerza Federal con una fuerza provincial, o sea cuestiones muy ridículas muy absurdas. Se trató de tirar todos para el mismo lado".

Para Angelini, la información que tiene el municipio "siempre es muy positiva porque son quienes tienen mayor nivel de capilaridad sobre los barrios. Me parece que lo que se hizo y con las diferencias que siempre se pueden tener, es tener un buen esquema de trabajo y eso está dando resultados".