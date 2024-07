Tras la declaración de Laudelina Peña, la Policía Federal detuvo a Francisco Amado Méndez, un policía retirado que estaba con el excomisario Walter Maciel el día que desapareció el niño de 5 años Loan Peña en el Paraje Algarrobal, Corrientes.



Según revelaron fuentes del caso, la Justicia Federal ordenó su detención luego de que Laudelina, tía de Loan, insinuara en su declaración que Méndez participó de la desaparición del pequeño y del momento en el que fue hallado el botín del niño.

En la declaración de este martes, Laudelina reiteró que mintió "bajo amenaza" cuando dijo que Loan fue atropellado por el exmilitar Carlos Pérez y la exfuncionaria María Victoria Caillava.

Generando un nuevo giro en la causa, esta vez sostuvo que para ella el niño fue sacado del Paraje Algarrobal con participación de Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Francisco Amado Méndez, Walter Maciel y Carlos Pérez.

"Yo no lo vi. Pero percibí que fue Benítez con la ayuda de Ramírez que se llevaron al menor desde el naranjal hacia la escuela abandonada caminando. Y para mí, en la escuela estaba Méndez esperándolos, porque para mí es amigo de Pérez y el comisario (Maciel). Los dos estaban Caillava y Pérez", sostuvo Laudelina.

Y agregó: "Ahí lo levantan en la camioneta y no se a dónde lo llevan. Para el pueblo creo que lo llevaron. Y ahí los esperaba Maciel porque es amigo de ellos y ahí no se".

La Justicia presume que Méndez, que fue detenido este miércoles, está ligado al encubrimiento y entorpecimiento de la causa en las primeras horas de la desaparición.



Tras la declaración de Laudelina, el Juzgado también solicitó de carácter "urgente" que el senador provincial Diego Pellegrini, acusado de estar en uno de los vehículos en los que el pasado 28 de junio Laudelina fue trasladada a declarar -según ella bajo amenazas de su abogado José Codazzi- sobre el supuesto accidente, se presente a declarar.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo determinó un plazo de no más de 48 horas para que el senador preste testimonio.

Declaración de Laudelina

Laudelina declaró este martes a las 20.13 frente a la jueza Cristina pozzer Penzo, frente a quien pidió perdón por mentir en la declaración de finales de junio donde dijo que Loan había sido atropellado por accidente por Caillava y Pérez.

"Yo no tuve nada que ver con el accidente. Fue tema del abogado que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija, fue el 27 a la mañana. El 28 a la mañana aparece de vuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que hacer la declaración, sino igual íbamos a quedar presas", aseguró Laudelina.

Después, continuó la mujer, "nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos que teníamos que declarar, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes. Después cambió de auto, nos subió a la camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto".

Luego, siguió Laudelina, "nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo era policía y nos dejó ahí hasta las 2 de la mañana. De ahí nos llevó al Juzgado a declarar acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija".

Una vez que declaró sobre el supuesto accidente, Laudelina dijo que fue llevada de nuevo al alojamiento: "Nos dieron cena, nos tuvieron ahí como secuestrados", contó. El domingo a la noche, repasó en su declaración, "se armó una coscotería que nos tuvo que sacar la policía".

"De ahí nos llevaron a la casa de otro señor. Me dieron 50 mil pesos que ese día que fui a declarar tenía en el bolsillo de la campera que quise darle a la jueza pero no pude. Iba custodiada por una camioneta como de policía, no sé en qué estaba metido, no entiendo nada de eso. Eso fue lo que pasó con el abogado", describió.

"Todo eso que declaré de la señora Victoria y de la zapatilla fue mentira, enseñado por el abogado", afirmó Laudelina frente a la justicia.



El día de la desaparición del pequeño, según su versión, "los chicos comieron y fueron los primeros que se levantaron de la mesa". En ese momento, Loan estaba con su papá, aseguró. "Él se quería ir a traer los animales que estaban en el camino pero el papá nunca le dio importancia. Le dijo 'anda a jugar con los chicos'. Él se fue a jugar y a tomar mandarinas. Nosotros nos fuimos a lavar los servicios", indicó Laudelina.



En su declaración, detalló el recorrido que hicieron rumbo al naranjal y ratificó que acompañó a los adultos hasta que en un momento se volvió con Camila, prima del menor.

Durante su testimonio informó que buscaron a Loan toda la tarde hasta que alrededor de las 1.30 de la madrugada del viernes 14 de junio, "suena el radio y dicen 'jefe encontramos al nene, estaba en una tapera, está asustado pero está bien'. Era una alegría, salió el comisario y nos felicitó a todos, estaban ahí Ramírez y Millapi. Maciel nos dice que esperemos ahí que iban a buscar a Loan".

Consultada sobre la aparición de la zapatilla, la mujer contestó: "Estaba el comisario con su amigo Méndez que le había avisado que había encontrado, el comisario estaba en el lugar hablando por teléfono no sé con quién. Con un palo que teníamos Macarena saca la zapatilla, lo pone más adelante del barro donde estábamos. El comisario nos dijo que dejemos porque íbamos a borrar las huellas y que él iba a llamar a los peritos. Nosotros nos fuimos y salimos de vuelta en el camino, de ahí no sé qué pasó".