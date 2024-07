La libertad que profesa el presidente Javier Milei con su Gabinete es la del terror. Un declaración pública o filtración en contra de su gestión o un gesto en contra de los gustos presidenciales pueden terminar en el despido. La última víctima fue el consejero económico Teddy Karagozian, empresario textil que se atrevió a criticar el rumbo de la economía. En las últimas horas quien pende de un hilo es el ex intendente de La Plata del PRO y subsecretario de Deportes, Julio Garro, por exigirle una disculpas públicas a Lionel Messi: las últimas apariciones Milei insistió en marcar su fanatismo por el Diez y la opinión de Garro podría desarmar ese casillo de arena. Pero esos dos no son los únicos sino que se suman a otros funcionarios del Gabinete nacional en apenas medio año de gobierno.

Karagozian se animó a aconsejar, al aire del canal LN+, que se estaba manejando la eceonomía del país "como un negocio financiero", que el desempleo en el sector privado es imposible de no ver y que el dólar oficial está atrasado como lo vienen advirtiendo "muchos economistas -renombrados más o menos liberales, más o menos de izquierda, más o menos de derecha".

El consejo no cayó bien en la Casa Rosada y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se encargó de marcar los límites de la libertad de opinión de los integrantes de la gestión: "Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian. Fin".

Las diferencias y el margen no se limitan a consejeros sino que alcanzan a funcionarios de alto rango. El primero de ellos fue el ex ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro --un ex hombre del Grupo América como el presidente-- a quien se echó, y su ministerio fue eliminado, luego de que se lo acusara de filtrar dichos de Milei en una reunión de Gabinete. “Los voy a dejar sin un peso”, “los voy a fundir a todos”, fue la filtración del jefe de Estado dirigida a los gobernadores que, en enero, se oponían a la Ley Bases, entonces referida como "Ómnibus".

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el Gobierno realizó una lista de gobernadores "traidores" --con los que luego negoció la eliminación de cientos de artículos para la aprobación de la reducida Ley Bases-- y el presidente se desquitó con el por ese entonces titular de la Anses Alejandro Giordiano, quien había llegado al Gobierno nacional desde la Córdoba de Martín Llaryora. La antesala del despido de Giordiano fue tan simple como el reposteo de una publicación en la que se mostraba al ex titular de la Anses con su esposa, la diputada Alejandra Torres, e indicaba: "deberían echarlo inmediatamente por traidor".



Otro que salió del Gabinete la semana pasada fue el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. La tensión por el manejo de la política agropecuaria, en semanas críticas por falta de dólares y con el campo sentado arriba de los silobolsa, con el ministro de Economía, Luis Caputo, venía en ascenso desde abril; cuando se oficializó a Vilella, al mismo tiempo que dejaron fuera de la gestión a su segundo, Pedro Vigneau, y se creó la Secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, a cargo de Juan Pazo; el hombre de Caputo en el diálogo con "el campo".

Además de la interna por el manejo económico, Vilella había cometido un pecado para el pueblo anarcocapitalista de las redes sociales. A fines de marzo, el ex secretario le dio "like" a un posteo del titular de la UCR, Martín Lousteau, con críticas a la nula política comunicacional y sanitaria del Gobierno ante la mayor epidemia de dengue registrada en el país. El troll oficial @GordoDan_, cuyo nombre real es Daniel Parisini e integra el grupo de redes manejado por el asesor presidencial Santiago Caputo, ordenó a través de la red X: "Che @vilellafer a partir de mañana no formas más parte del gobierno. Nos vemos". El pedido se hizo realidad la semana pasada.

Antes del empresario textil Karagozian otro consejero económico se atrevió a contradecir la mirada económica de Milei. Fue Fausto Spotorno, quien se atrevió a tildar de "error comunicacional" la conferencia de prensa del ministro de Economía y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, en la que anunciaron el paso de la deuda de intereses de los pasivos del Banco Central al Tesoro Nacional, que provocó una corrida del dólar. "Echalo", le dijo Milei al jefe a Reidel.

El jefe de asesores económicos, como contó PáginaI12, fue el encargado de hablar con Spotorno. "Vos sabes que no le gusta que nadie opine muy diferente a él", le dijo Reidel al ex consejero. "A partir de hoy dejo el Consejo de Asesores del Presidente", publicó el economista en su red X.

En las últimas horas quien pende de un hilo, por el repetido compartamiento presidencial, es el ex intendente de La Plata, hombre del PRO y subsecretario de Deportes, que conduce Daniel Scioli. Garro criticó en una entrevista los cánticos racistas durante los festejos de la Selección Argentina, que se filtraron a través de un vivo de Instragam del jugador Enzo Fernández, y consideró que "el capitán" de la Selección debía pedir disculpas a Francia.

Tras esa recomendación de Garro, Milei compartió en su cuenta de X un posteo que finaliza con el mensaje: "Garro tiene que estar afuera ya mismo". El argumento del troll @elpittttt replicado por el presidente: "Todos sabemos lo que el javo ama y banca a Messi incluso desde que era totalmente criticado… Decir que Messi tiene que PEDIR DISCULPAS a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, es ir TOTALMENTE EN CONTRA de la ideología del javo". Lo que no queda claro entonces es si su "ideología" es avalar los cantos racistas.