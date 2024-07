La polémica por los cánticos racistas del plantel de la Selección Argentina en contra de sus pares de Francia, tras la obtención de la Copa América ante Colombia, continúa generando repercusiones, con voces tanto a favor como en contra. En este contexto, se dio un curioso cruce entre el defensor del Barcelona, Jules Koundé, y el economista, Juani Fernández, reconocido amigo del presidente Javier Milei.



Todo comenzó a partir de una publicación del francés, quien replicó un posteo de Wesley Fofana, su connacional que milita en el Chelsea de Inglaterra, escribiendo "lamentable" con dos emojis de payaso, en referencia al video de la polémica.

Entre los comentarios a la publicación del jugador del Barcelona apareció el del economista argentino llamado Juani Fernández, quien le contestó compartiendo el pantallazo de una noticia cuyo titular decía "Koundé admite haber pegado a su madre".

"Pero si vos le pegabas a tu madre, bájate del trono moral, porque no te queda bien", escribió Fernández, en un intento de chicanear al francés.

El zaguero del Barcelona no lo dejó pasar y explotó contra el economista libertario, a quien acusó de compartir fake news: "No me parece muy inteligente volver a sacar un artículo de prensa lleno de falsas informaciones para desviar la atención hacia una canción racista".



Y cerró con un comentario sagaz, tomando como referencia el último libro del economista: "'autor de libertad para gente inteligente' quizás no te queda bien".

La canción de la polémica

"Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola. Que lindo es, van a correr, son cometravas como el p... de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés. Pero en el documento, nacionalidad francés", dice la letra de la canción, que fue transmitida en vivo por algunos segundos, en el instagram de Enzo Fernández.

El jugador argentino emitió un pedido de disculpas en sus redes sociales, pero muchos lo consideraron insuficiente y exigeron una respuesta por parte de todo el plantel, con Lionel Messi a la cabeza, y de la AFA.

En tanto, desde la FIFA abrieron una investigación en contra de la Selección Argentina, mientras que la Federación de Francia condenaron "con la mayor firmeza los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios proferidos contra jugadores de la selección francesa", además de recurrir a tribunales y presentar una denuncia en contra de la AFA por comentarios racistas y discriminatorios.