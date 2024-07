¿Pero cómo? ¿No se habían entregado los Emmy Awards este año ya? La premiación del 2023 de la TV Academy de los Estados Unidos se había postergado por las huelgas que recorrieron la industria el año pasado. Finalmente, la entrega de ese período se hizo en enero de este año –pegadito a la rosca de los Oscar- y la que corresponde al período junio ’23 – mayo ’24 se celebrará este año en el calendario habitual y se entregarán el 15 de septiembre.

Las series más sobresalientes del período, según la cantidad de nominaciones que recibieron, fueron Shogun (FX, 25 nominaciones), The Bear (FX, 23), Only Murders in the building (Hulu, 21), True Detective: Night country (HBO/Max, 19) y The Crown (Netflix, 18). Entre las plataformas, la más reconocida fue Netflix (sumó 107 nominaciones de 35 programas), seguida por FX (93, en sólo nueve shows), HBO/Max con 91 (repartidos entre 29 producciones) y Apple TV+ (72, de 16 títulos). En el total, salió ganando Disney, pues el conglomerado que incluye a FX, ABC, Hulu y Disney+, entre otros, se anotó 183 nominaciones en total.

Un dato interesante de este año es que la elección de los miembros de la Academia se realizaron entre 229 series. Puede parecer un gran número, pero en rigor es un 33 por ciento menos que el año pasado (que fueron 309). Así, algunas categorías tendrán menos nominados que los habituales. El menor volumen se debe a la menor producción, por un lado fruto de las huelgas, pero también a series que estrenaron algo más tarde y no llegaron a entrar en el corte. Entre ellas, algunos hits como House of the dragon, The Last of Us, The Boys o Bridgerton, todas bien perfiladas para 2025 si el año que viene se confirma la tendencia que se advierte en esta edición, en la que los 22.000 votantes del Emmy parecen haber zanjado algunas deudas con series que habían recibido mucho reconocimiento de crítica y público pero pocas preseas en la vitrina.

Shogun, la remake de la histórica serie que aquí se ve en Disney+, alcanzó una impresionante lista de 25 nominaciones, incluyendo la de “limited series” y el reconocimiento a sus debutantes Hiroyuki Sanada y Anna Sawai, que gozaron de una presencia en pantalla formidable. Entre Shogun y la comedia The Bear (que ya había tenido una buena performance en sus últimas nominaciones, ganando incluso 10 estatuillas) la señal FX sumó más de la mitad de sus 97 nominaciones. En el caso de The Bear, además, el reconocimiento se extendió a sus actores y actrices Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce y Liza Colón-Zayas.

El oso.

Para muchos analistas del circuito, estas nominaciones vienen a corregir o reconocer ausencias de años anteriores. Puede pesar también el hecho de que HBO/Max no haya tenido una buena performance, algo que se puede atribuir por un lado a que terminaron varias de sus series de mayor impacto (el caso más resonante es Succession, gran ganadora de la premiación anterior) y a que muchas de sus producciones más prometedoras sufrieron retrasos de calendario merced a las huelgas de Hollywood. Entre los reivindicados están Reservoir Dogs como serie de comedia y la actuación de Selena Gomez por Only Murders in the Building.

La serie limitada más nominada de este año fue True Detective: Night Country (HBO, 19 nominaciones), mientras que la clasiquísima Saturday Night Live de la NBC resultó la más nominada de los broadcast con 17. Netflix, en tanto, recogió las mieles de sus virales Ripley y Bebé reno (con 13 y 11 nominaciones respectivamente).

Con los nominados ya presentados, ahora empezó otra danza: conseguir ser votados para alcanzar la tan deseada estatuilla. Mientras, la ceremonia de septiembre tiene dos desafíos por delante. El primero, mejorar el rating de la entrega de enero (que padeció no sólo las demoras, sino también la competencia del prime time contra la liga de fútbol americano). El segundo, sostener la calidad. Aunque tuvo “poca” audiencia (apenas por encima de los cuatro millones de espectadores), fue muy bien recibida gracias a sus homenajes a clásicos como Yo amo a Lucy o Cheers. Las buenas críticas le valieron a la productora Jesse Collins Entertainment la posibilidad de repetir la experiencia.

Los principales nominados





Serie dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (Max)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith (Prime Video)

Shogun (FX)

Slow Horses (Apple TV+)

3 Body Problem (Netflix)





Comedia - serie

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Curb Your Enthusiasm (Max)

Hacks (Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

What We Do in the Shadows (FX)





Serie limitada o antológica

Bebé reno (Netflix)

Fargo (FX)

Lessons in Chemistry (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (Max)





Reality

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Traitors

The Voice





Actor principal en serie dramática

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Dominic West (The Crown)





Actriz principal en serie dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shogun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)





Actor principal en comedia

Matt Berry (What We Do in the Shadows)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)





Actriz principal en comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)





Actor principal en serie limitada o antológica

Matt Bomer (Fellow Travelers)

Richard Gadd (Baby Reindeer)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)





Actriz principal en serie limitada o antológica

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Brie Larson (Lessons in Chemistry)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)