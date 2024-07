Con la ilusión de alcanzar el martes en Brasil la clasificación a los octavos de final de Copa Sudamericana, esta noche Central retoma sus problemas en Liga Prosional con la ausencia de los titulares. El canaya recibe a Sarmiento con la responsabilidad de encontrar en la sexta fecha su segunda victoria, necesaria para salir de mitad de tabla. Al rival lo urgen puntos para rebustecer su posición en la puja por la permanencia. Se espera la presencia de Giovanni Lo Celso, campeón de Copa América con la Selección, para recibir un homaneja de los hinchas.

Central hizo una mala Copa de la Liga y no levantó su bajo perfil en Liga Profesional. Pero Miguel Russo decidió apostar todo por eliminar a Inter de Brasil el martes en Porto Alegre --en la ida el canaya se impuso por la mínima diferencia-- y pasar a octavos de final de Copa Sudamericana. La elección por el certamen internacional anticipa para esta noche una formación con mayoría de suplentes, aunque habrá lugar para jugadores como Ignacio Malcorra y Agustín Módica, desplazados al banco en los últimos partidos por diferentes circunstancias. El diez fue relegado por su bajo nivel y el goleador por su juventud, tras las contrataciones de Marco Ruben y Enzo Copetti en el reciente mercado de pases.

El canaya ya no se muestra invulnerable en el Gigante y esta noche recibe a un rival que está a la tarea de apuntalar su recuperación. El equipo de Junín viene de dos victorias consecutivas que lo sacarán de la zona de riesgo en el promedio. Sarmiento lucha por seguir en Primera y solo lo logrará si confirma su mejoría, algo que pretende demostrar hoy en Arroyito.

Sarmiento lleva precedido por triunfos relevantes ante San Lorenzo y Estudiantes que le devolvieron la esperanza por evitar el descenso. Pero el club de Junín debe seguir sumando para mantenerse a distancia de la zona de riesgo.

Por otra parte, la dirigencia de Central invitó para esta noche a Angel Di María y Giovanni Lo Celso, recientes campeones de América con la Selección. El ex diez canaya confirmó su presencia pero no así el ídolo de la Selección. Di María no dio a conocer dónde seguirá su carrera pero lleva 48 horas en la ciudad sin dar señales que desea volver a vestir la auriazul, para decepción de todos en Arroyito. Lo Celso recibirá un reconocimiento de parte del club y los hinchas.

Central: Broun; Martínez, Giménez, Komar, Rodríguez; Giaccone, Ortiz, Malcorra; Lo Celso; Cervera, Módica. DT: Miguel Russo

Sarmiento: Acosta; Roncaglia, Paredes, Insaurralde, Arismendi; Gudiño ó Rosales, Méndez, García, Burgoa; Lisandro López, Naya. DT: Israel Damonte.

Arbitro: Silvio Trucco

Cancha: Central

Hora: 21

TV: TV Pública y ESPN