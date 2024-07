El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, advirtió que si bien el Gobierno nacional ha mejorado el presupuesto para los gastos de funcionamiento, no ha ocurrido lo mismo con los salarios de los docentes y no docentes, y que si no hay una mejora pronto “vamos a tener un segundo semestre naturalmente complicado”.

A raíz de los reclamos de las universidades nacionales y la comunidad educativa ante la inviabilidad de poder sostenerse con el presupuesto de 2023, algo que se canalizó especialmente en la gran Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, el Gobierno decidió ceder y otorgar un incremento del 260% para los gastos de funcionamiento.

Sin embargo, el mismo representa solo un 5% del presupuesto universitario total, y así como hoy hay obras que están congeladas por esta falta de financiamiento, el mayor de los problemas radica en los trabajadores docentes y no docentes, siendo que “más del 50% perciben salarios por debajo de la línea de la pobreza” y que son de entre un 40% y un 50% por debajo de lo que deberían estar cobrando.

“La situación es idéntica en todo el sistema universitario, y es realmente muy dramática. La pérdida del poder adquisitivo ha sido fenomenal en el contexto inflacionario que atravesó y que atraviesa la Argentina, y no hay respuestas hasta el momento satisfactorias a lo planteado tanto por los representantes gremiales como por el Consejo Interuniversitario Nacional”, dijo Bartolacci en diálogo con la Sí 98.9.

En ese sentido, agregó que “de no mediar respuestas con cierta urgencia, que implicarían un incremento razonable –es decir, que acompañe razonablemente lo perdido respecto de la inflación-, vamos a tener un segundo semestre que va a ser naturalmente complicado”.