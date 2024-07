Este viernes fue el quinto día del juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre. El jueves próximo será el último día de proceso judicial y se espera que el viernes estén los alegatos. Desde que comenzó el juicio, en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 2 de La Plata, la familia de Tehuel estuvo acompañada por organizaciones de derechos humanos y transfeministas, así como del Ministerio de Mujeres y Diversidad Bonaerense, encabezado por la ministra Estela Díaz. Luis Alberto Ramos está acusado como el coautor, junto a Oscar Alberto Montes, del homicidio del joven trans que fue visto con vida por última vez junto a ellos. La querella pide cadena perpetua para Ramos.

Durante el quinto día declararon peritos psicológicos del Ministerio de Seguridad, Andrea Licolich, compañera de militancia del MST de Tehuel y de Ramos, y un testigo ocular del allanamiento, llevado adelante por la Policía Bonaerense. “Los testigos aportaron muchísima información que lo que hace es reforzar o demostrar la hipótesis que tenemos tanto desde la Fiscalía como desde la querella que es que estamos ante un homicidio agravado por odio a la identidad de género”, dijo a Página 12 Flavia Centurión, abogada de Norma Nahuelcurá, la mamá de Tehuel.

El perfil victimológico que tuvo lugar este viernes llevado adelante por los peritos, según explica la abogada, coincidió con la información que daban los testigos. “Además se confirmó que las manchas de sangre encontradas en la casa de Ramos, pertenecen a Tehuel. La verdad que las pruebas son abrumadoras, incluso creo que se reforzó esta hipótesis porque hay coincidencia entre los distintos testimonios de que Ramos realmente es una persona transfóbica y misógina porque tiene denuncias por violencia de género y por abuso sexual infantil”, dijo Flavia.

Tanto Norma como las organizaciones que acompañan esperan que lo que le pasó a Tehuel no quede impune. “Norma está en una situación muy especial, muy conmovida porque desde que comenzó el juicio se está recordando toda la vida de Tehuel, desde que comenzó su transición hasta el día que se lo vio por última vez con vida cuando fue a buscar trabajo. Es muchísimo para procesar pero la estamos acompañando; está muy acompañada además por las organizaciones sociales, pero bueno, es muy difícil. Una puede entenderlo, pero no estar en el lugar. Está muy emocionada y quebrada y por otros momentos expresa mucha rabia e impotencia”, detalló Centurión.

En relación a que es un juicio sin cuerpo, la abogada querellante explicó que hay varios casos precedentes en los que se ha probado el homicidio sin tener los restos, como lo fue con el femicidio de Erica Soriano, pero también como lo son los juicios de lesa humanidad que siguen teniendo lugar por la lucha incansable de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como de familiares de detenidos desaparecidos y de organismos de Derechos Humanos. “Estamos convencides de que se trata de un homicidio claro, porque todas las pruebas apuntan a eso y que se pueda probar lo estamos demostrando a pesar de que no se encuentran los restos. Las únicas personas que saben lo que hicieron con Tehuel son los imputados, pero creo que la hipótesis está más que probada”, dice Centurión.

El jueves próximo será clave porque declararán los 8 testigos que faltan: en el círculo de Tehuel tienen esperanza de que por fin se haga justicia. “Hoy, una de las testigos que pertenece al MST contó que Ramos fue expulsado de ese espacio por hostigar a las mujeres y contaba además que Ramos decía que Tehuel era un ‘desperdicio de mujer’ y que también afirmaba que el varón tenía que estar con la mujer. Otros testigos también declararon sobre este desprecio por las identidades no binarias. Por eso creo que la transfobia quedó demostrada y también, la manipulación y este aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de Tehuel por parte de Ramos con esto de ofrecerle trabajo, de prestarle dinero”, explica Flavia.

Tanto la abogada querellante como los testigos y la mamá de Tehuel remarcaron que el joven lo único que quería era encontrar un trabajo para poder ayudar a su familia. “También quedó acreditado durante el juicio que no conseguía trabajo por su identidad de género y lo que hizo el imputado fue aprovecharse de esa situación, presentándose como una persona en la cual podía confiar, hasta que finalmente terminó con su vida”, dice Centurión.

Lo que pide la familia de Tehuel es perpetua para Ramos y todavía falta que se inicie el juicio por Montes, que pidió que sea por jurados. “Lo que quedó claramente en evidencia, por las circunstancias en las que desaparece Tehuel, es que en esos primeros momentos cuando no le toman la denuncia a su novia y lo empiezan a buscar cuatro días después de que desaparece, es la falta de perspectiva de género en todo el proceso porque además buscaban a una chica. Entonces quedó muy visibilizada la falta de herramientas, la falta de capacitación, y la falta de un protocolo, que ya está aprobado, para la búsqueda de las personas trans y LGTBIQ. Acá no se hizo nada de todo eso, por lo tanto esperamos que para la provincia de Buenos Aires esto sea un punto de inflexión, en el sentido de que necesitamos herramientas para salvar la vida de muchas personas: no queremos más que sucedan estas cosas”.

Karina Sorokowki es psicóloga del equipo de la Dirección de Análisis de la conducta Criminal y Victimología del Ministerio de Seguridad de la Provincia y fue la encargada de entrevistar a Luis Ramos para establecer un perfil en el marco de la investigación por averiguación de paradero cuando Tehuel desapareció. En ese momento, la psicóloga dijo que hubo “quiebres en el discurso” de Ramos: “Pudimos observar una persona que, en un principio, se mostró colaboradora, predispuesta, con un diálogo locuaz, queriendo agradar, verborrágico en su discurso”, pero que “no obstante, lo que nosotros observamos es que estas características son manipuladoras”.

Durante su testimonio en el juicio, Andrea Licolich (militante del MST) contó que fue Ramos quien acercó a Tehuel a la militancia y que lo presentó como “una amiga”. La testigo afirmó, además, que Ramos había dicho que “era un desperdicio de mujer haberse vuelto hombre”.

Tehuel fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021 cuando salió de su casa en San Vicente para ir en busca de trabajo a Alejandro Korn.