El juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal decidió rechazar la medida cautelar autosatisfactiva que había interpuesto la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMA) contra el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. La UNMA había reclamado que se ordene el cese automático de la retención de fondos y se haga efectiva la transferencia de más de 556.000 millones de pesos del presupuesto nacional, en un contexto de recorte de financiamiento brutal. Tras el fallo, la institución volvió a alertar sobre el riesgo que corren trabajadores y estudiantes.

El juez Pablo Cayssials desestimó el pedido de la Universidad al argumentar que no se “aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones". Añadió que no se verifica la verosimilitud en el derecho en forma patente y que no se advierte ninguna arbitrariedad en el accionar de parte de la Administración Pública.

El Estado Nacional apeló a la cuestionada legitimidad de la rectora de la institución, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, debido a que su designación ordenada por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación fue dejada sin efecto por la resolución Nº 45/24, emitida por el Ministerio de Capital Humano. Además, la cartera conducida por Pettovello planteó que la UNMA no tiene autorización para llevar adelante su funcionamiento debido a que carece de validez el acta mediante el cual se dejó constancia de los comicios de asamblea, llevados a cabo para su designación, de fecha 05/03/24, dado que no contó con la aprobación pertinente con lo previsto en el art. 49, de la Ley de educación superior y del art. 23, del Decreto Nº 176/96.

A través de sus redes sociales, la UNMA expresó su rechazo a la medida tomada por el juez Cayssials. "Ayer conocimos un fallo adverso, donde el Partido Judicial se pronuncia a favor del poder de turno", sostuvieron. "Hemos reclamado que nos giren los fondos genuinos de la UNMa en sede administrativa, en las calles con el apoyo de la comunidad y en sede judicial".

Las autoridades de la institución universitaria denunciaron que "desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo está en riesgo", y añadieron que "a través del desfinanciamiento ilegal que le imponen, intentan cerrarla". Desde la UNMA alertaron sobre el riesgo que corren centenares de puestos de trabajo y estudiantes que integran la casa de estudios, y aseguraron que continuarán en su lucha por la actualización presupuestaria. "Se intenta negar la justicia de nuestro reclamo y el riesgo que corren 400 trabajadoras/es de perder sus trabajos y 2000 estudiantes de perder su trayectoria estudiantil", dijeron. "Como nos enseñaron las Madres, seguiremos adelante con las acciones que correspondan a fin de lograr el normal funcionamiento de la UNMa. Estos 7 meses lo hemos logrado gracias al apoyo de docentes, no docentes y estudiantes, junto con sindicatos y toda la comunidad. No lograrán cerrar este sueño colectivo llamado UNMa, que desde el año 2000 forma a profesionales al servicio de nuestro Pueblo, tal como Hebe lo soñó".

La UNMA hace tiempo que atraviesa una situación financiera sumamente delicada. La institución, que cuenta con 2.300 estudiantes, 250 docentes y otros tantos no docentes, tiene graves problemas presupuestarios para afrontar el pago de salarios desde enero de este año, a raíz del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.