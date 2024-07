Crece la preocupación por el oro argentino. El secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que existen "peligros de embargo de las reservas" que Argentina envió al exterior, calificó como "extraña" la operación que realizó el Banco Central y denunció que es como vender "las joyas de la familia" en la calle Libertad.

Tras la confirmación de la maniobra por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, el gremialista explicó que el oro argentino podría ser embargado si se encuentra "en tránsito" o en caso de que el país sea declarado Estado terrorista. "Pasó con Venezuela, Rusia e Islandia, que fue declarado Estado terrorista cuando tuvo problemas financieros. Esos peligros existen, en tránsito y en ese caso extremo", argumentó.

Frente a quienes plantean que se busca obtener rentabilidad ubicando el oro en el exterior, Palazzo afirmó que si la intención es mandarlo Banco de Pagos Internacionales de Basilea para hacer una operación de "compra y recompra" y obtener rentabilidad, también existen riesgos. "Si te piden que devuelvas los dólares al momento de que finalice el contrato de compra y recompra, y no los tenés, se quedan con tu oro. Es como si llevaras las joyas de tu familia a la calle Libertad, llega el momento en que le tenés que pagar y no la tenés, se quedan con las joyas", indicó en declaraciones a radio AM 750.

Por último, ante la falta de comunicación oficial, el diputado nacional dijo que se encuentra a la espera de un pedido de información pública para saber en qué condiciones se hizo la operatoria. "Tenemos compañeros que fueron removidos de sus lugares habituales mientras se hacía la operación, supuestamente, por razones de seguridad. Lo mismo pasó cuando llegaron al aeropuerto con esos cargamentos", contó el dirigente gremial.