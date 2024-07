El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE – UTEP, Nicolás Caropresi, habló en Domingos de Victoria sobre los maltratos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra cartoneros y recicladores urbanos, luego que se viralizara en redes sociales como la policía le quiso sacar un carro a una persona en el Barrio 31.



"La gestión de Jorge Macri liberó algo que, por lo menos antes, tenían vergüenza de hacerlo. Ahora se desabrocharon el cinturón. Tiene que ver no solo con que Jorge Macri tiene un proyecto más cruel de lo que existía, sino que el presidente de la Nación argentina corrió la vara", afirmó Caropresi en la 750.

"Lo digo porque tuve la oportunidad de discutir alguna solución con funcionarios y medio que el planteo que anda dando vueltas, explícita o implícitamente, es si no es ahora, ¿cuándo?”, agregó.

"Por suerte cada tanto aparecen estos videos que tienen dos cosas: primero muestran el abuso de autoridad. Si está cartoneando es porque no consiguió otro trabajo. Al Gobierno de la Ciudad no le importa. Su planteo es en esta Ciudad no lo vas a hacer", dijo.

"Cuando maltratan a un cartonero o a una persona en situación de calle lo hacen de manera clandestina y después lo publican inflándose el pecho", sentenció.



"Creo que, como sociedad, lo que podemos hacer es tratar de intervenir en esas situaciones por lo menos para sacarle una cuota de violencia a todo lo que sucede, porque el sentimiento racional que a ellos los guia en este momento es si no es ahora, ¿cuándo?, porque creen que la sociedad porteña lo que está pidiendo ahora es un poco mas de palos, un poco más de crueldad", concluyó.