Víctor Hugo Morales volvió a criticar al gobierno y apuntó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el envío de las reservas de oro del país al exterior, tal como confirmó el propio funcionario, luego de las denuncias y pedidos de informe impulsados por el diputado y líder del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo. En su editorial, el periodista y conductor de la 750 se preguntó cómo es posible que una persona pueda retirar las reservas de oro del país sin que haya rechazo ni una ola de críticas y denuncias.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Frente a los desplantes de maldad insolete del fascismo imperante no sabemos qué hacer. Consternados, apabullados, no siempre conseguimos reaccionar. Porque además, no dan tregua: todos los días y más de una vez cada jornada van por caminos cuya crueldad nos desorienta. Alimentos y frazadas sin distribuir, el ataque a las personas con discapacidad. Los disparates que dicen. La fascinación por demostrar poder acumulando maldades de las que se ufanan.



Pero con el oro demuestran que nos les importa nada y que del otro lado estamos sumidos en la mayor impotencia. ¿Cómo es posible que una persona pueda sacar el oro de su país como si tal cosa? Empeñarlo, prestarlo, darlo para que lo tengan otros. Cualquier variante es inaceptable.



El oro es la reserva. ¿Cómo lo vas a tener afuera? ¿Por qué está mejor afuera? ¿Se lo dieron a Inglaterra? Sería el colmo. ¿Cómo es que Caputo no pasó ya el fin de semana en la cárcel? Es un asalto como pocas veces se ve.



La nueva garantía que les da a los buitres, al Fondo, a cualquier acreedor es nada menos que el oro. Y lo pueden hacer porque son ellos. ¿Cómo se les ocurre? Pero además... ¿Cómo la reacción es tan modesta? ¿La Bancaria pidiendo informes y nada más?



El oro afuera se convierte en garantía de cobro de cualquier acreedor. Es la Fragata Libertad, ¿recuerdan? Son los barcos que retenían en los puertos europeos en el conflicto con Monsanto. Son las amenazas de quedarse con todo lol que la Argentina tenga afuera como ya amenazaron más de una vez los fondos buitre.



Pero además, el oro argentino, llevado en camiones de caudales a la British Airways, por lo cual la gente de La Bancaria traduce que el oro fue nomás a parar a Inglaterra. Es una afrenta insostenible para el país.



Suele decirse que no es oro todo lo que reluce, pero en la Argentina se suspende la frase. Ya sabemos que no es oro lo que brilla en las bóvedas. Es la foto de Caputo que otra vez se nos ríe en la cara.