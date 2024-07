Comienza la fecha 7 del Campeonato de la Liga Profesional cuando todavía no se han silenciado los ecos que dejó la sextajornada que terminó el domingo. Habrá cuatro partidos este martes: Riestra (6 puntos) y Argentinos Juniors (9) abrirán el juego desde las 15 (ESPN Premium). A las 18:45 será el turno de Gimnasia (10) y San Lorenzo (2) en el Bosque de La Plata (ESPN Premium) y de Newell's (9) contra Independiente Rivadavia (10) en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario (TNT Sports). Y a las 21, el cierre será caliente con Independiente (6) ante Barracas Central (4) en Avellaneda (TNT Sports).

San Lorenzo debe despertar

La campaña sanlorencista se inscribe entre lo malo y lo muy malo. Sumó dos puntos de 15, producto de sólo dos empates, el último fue el 1 a 1 ante Huracán en el clásico del sábado. Y todavía no se sabe si logrará habilitar a sus tres incorporaciones (Nicolás Tripichio, Matías Reali y Andrés Vombergar).

Ponerse a ganar resulta imperioso para el equipo que dirige Leandro Romagnoli, que deberá estar a punto para enfrentar a Atlético Mineiro en la segunda y tercera semana de agosto por los octavos de final de la Copa Libertadores y que, por eso, está buscando otro centrodelantero (Facundo Bruera, de Olimpia de Paraguay, y Nahuel Bustos, de Talleres, son los apuntados). Por su parte, Gimnasia viene de caer 1 a 0 con Independiente Rivadavia de Mendoza pero su campaña es aceptable (tres triunfos, un empate, dos derrotas) y pretende entrar a una copa internacional a fin de año.



Alerta Independiente

Donde los ánimos estarán muy caldeados será en la cancha de Independiente. El Rojo jugó un partido decpecionante, perdió 3 a 1 con Instituto de Córdoba y su gente ya empezó a mirar torcido al nuevo técnico Julio Vaccari, a quien en su debut no le salió nada de lo que programó. Barracas Central, que viene de perder sobre la hora 1 a 0 con Newell's no es el mejor rival para recuperarse y puede tornarse complicado en la medida que pase el tiempo e Independiente no pueda hacer una diferencia o sufra algún gol en contra.



Marco Pellegrino y Kevin Lomónaco, la nueva pareja de marcadores centrales de Independiente, tampoco está habilitada. Y eso también pone nerviosos a los hinchas que ansían ver algunas caras nuevas: creen que varios de los actuales jugadores tienen su ciclo cumplido y que así como está, poco y nada puede esperarse de este equipo.



Los partidos del martes

Riestra y Argentinos también van por la recuperación. El equipo del Bajo Flores fue a defenderse a Córdoba y terminó perdiendo 2 a 1 con Belgrano, en tanto que Argentinos jugo mal, cayó 2 a 0 con Tigre en La Paternal y debió irse bajo los silbidos de su público. En el Parque Independencia, Newell's e Independiente Rivadavia tratarán de sostener el paso ganador con el que volvieron al campeonato. Quedó dicho que los rosarinos ganaron con el último aliento a Barracas por 1 a 0 y, con el mismo resultado, los mendocinos vencieron a Gimnasia en su provincia.

De cuatro en cuatro

El miércoles tambien habrá cuatro partidos: Talleres-Defensa y Justicia desde las 17, Sarmiento-Racing desde las 17:15 y Godoy Cruz-River y Huracán-Estudiantes a partir de las 19:30. Otros cuatro encuentros irán el jueves: Lanús-Belgrano y Platense-Vélez (18:45) y Atlético Tucumán-Instituto y Tigre-Central Córdoba (21). Los partidos pendientes entre Unión- Rosario Central y Boca-Banfield se disputarán recién el próximo miércoles 31 porque Central y Boca jugarán esta semana el desquite por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.