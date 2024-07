Travis regresará a Buenos Aires después de siete años para presentarse en el Teatro Gran Rex el 7 de noviembre, en el marco de su gira Raze The Bar Tour. La banda escocesa -formada por el cantante y guitarrista Fran Healy, el guitarrista Andy Dunlop, el bajista Dougie Payne y el baterista Neil Primrose- acaba de lanzar su décimo álbum de estudio titulado L.A. Times.

"Este es nuestro álbum más personal desde The Man Who", aseguró Healy hace un par de semanas, durante la presentación en sociedad de L.A. Times. Había muchas cosas importantes sobre las que escribir en ese momento, las placas tectónicas habían cambiado en mi vida. Tenía 22 años cuando escribí aquellas canciones. Eran mi terapia. Más de 20 años después, las placas han vuelto a cambiar. Hay mucho de qué hablar".

Raze the Bar, el nombre del tour que traerá de regreso a Travis, es el de uno de los hits del disco, que presentará en Buenos Aires a la par de clásicos como "Sing" y "Why Does It Always Rain on Me?".

Las entradas se conseguirán desde hoy a las 10 en tuentrada.com. Primero habrá una preventa para clientes Santander Select (por 24 horas o hasta agotar stock), luego para quienes tengan American Express de ese banco y finalmente para todo público.