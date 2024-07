El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sorprendió a propios y extraños al anunciar que avanzará con una reforma parcial de la Constitución provincial. La intención del mandatario provincial, cada vez más cerca del presidente Javier Milei que del peronismo, es modificar el sistema electoral local e incluso limitar las reelecciones, tal como pretende el gobierno libertario. Por ahora, en el mundillo político tucumano hay más cautela y búsqueda de información detallada antes que una adhesión o rechazo a la propuesta.

Jaldo ya había asumido la gobernación de Tucumán cuando Milei peleaba todavía por la presidencia. Sin embargo, el tucumano anunciaba que iba a emprender un ajuste similar al que prometía el libertario. Luego, con Milei en el poder, Jaldo dio cuenta de su alineamiento al ordenar a tres diputados nacionales que voten las leyes que promueva la Casa Rosada. "Vamos a realizar una reforma profunda y que quede en el futuro para mejorar la calidad de vida de la gente", dijo y aseguró que no se cometerán errores de otras oportunidades ya que se preocupará en que participen todos los partidos en la discuisón de la reforma. Todo un guiño a la oposición que reclama el cambio del sistema electoral que se denomina acoples, una versión local de la ley de Lemas. También dejó entrever la posibilidad de que no haya reelecciones y, como tal, que él no pueda acceder a otro mandato.