El acuerdo entre el Gobierno Nacional y CABA por la coparticipación implicaría un costo de entre 0,073 y 0,081 por ciento del PBI en los últimos 5 meses del año, advirtió el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En su análisis observaron también que el recorte a las transferencias no automáticas a provincias tendió a suavizarse en los últimos meses, siguiendo el criterio de pagos efectivos. Corrientes es la provincia más castigada, al contrario de CABA.

Respecto de la coparticipación porteña, el informe advierte: “La Nación se comprometió a entregarle de manera diaria el 2,95 por ciento de la masa coparticipable a la Ciudad, cumpliendo con la cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Es importante recordar que esta participación extra (del 1,4 al 2,95 por ciento) de CABA no altera la distribución de recursos de las 23 provincias, sino que implica una menor participación del gobierno nacional. De acuerdo a estimaciones propias y considerando el impacto en la recaudación coparticipable de la reciente reforma del impuesto a las Ganancias, entre agosto y diciembre del corriente año, CABA recibiría entre 0,073 y 0,081 por ciento del PBI, lo que en plata significa hablar de entre 450.000 millones a 500.000 millones de pesos. Este ingreso implicará un menor superávit fiscal nacional en la medida en que el Gobierno no obtenga un ingreso adicional o no reduzca otro gasto previsto en igual cantidad”.

En segundo lugar advierten: “El gobierno nacional está llevando a cabo la reducción interanual de gasto público más grande de los últimos 30 años. Una de las reducciones más importante se concentra en los envíos de transferencias nacionales no automáticas a las Provincias y CABA”.

Cuando el Iaraf analiza el recorte del gasto según los montos devengados advierte que la intensidad del ajuste encarado por el Gobierno Nacional fue aumentando con el correr de los meses, la reducción interanual de las transferencias devengadas a provincias arrancó en 62 por ciento y luego fue aumentando gradualmente hasta llegar al 79 por ciento al finalizar el primer semestre. Por el contrario, si se observa la tendencia de los montos efectivamente pagados, fue disminuyendo la intensidad del ajuste: el recorte de las transferencias pagadas empezó en 98 por ciento para llegar al 83 por ciento al finalizar el primer semestre.

En el informe muestran la dinámica mensual de estos envíos a cada provincia. Del análisis del gasto por criterio devengado surge que a 22 jurisdicciones el gobierno nacional les aumentó la intensidad del recorte a lo largo del primer semestre, mientras solamente a dos jurisdicciones se las disminuyó: CABA y Santa Cruz. En este sentido, la más beneficiada fue CABA, “jurisdicción que al inicio de año tenía un recorte real interanual del 77 por ciento, y al final del semestre uno del 42 por ciento”, advierten. La segunda fue Santa Cruz, que pasó de un recorte interanual del 54 a uno del 53,5 por ciento.

En el otro extremo, sostiene el Iaraf, la provincia a la que más se le aumentó la intensidad del ajuste fue a Corrientes (de un recorte interanual del 15 por ciento en enero pasó a uno del 86 por ciento en el semestre), y le siguieron Tierra del Fuego y La Pampa.

A diferencia de lo que ocurrió con el devengamiento, por el criterio pagado a 20 jurisdicciones el Gobierno Nacional les disminuyó la intensidad del recorte efectivo de fondos a lo largo del primer semestre. “Solamente a dos jurisdicciones se les aumentó la intensidad del recorte de fondos: Corrientes y Chubut. La más negativa fue Corrientes, jurisdicción que al inicio de año tenía un recorte real interanual del 27 por ciento, y al final del semestre uno del 87. La segunda fue Chubut, que pasó de un recorte interanual del 31 a uno del 52 por ciento”, indica el informe.

En el otro extremo, “la jurisdicción a la que más se le redujo la intensidad del ajuste fue a CABA, de un recorte interanual del 100 por ciento en enero pasó a uno del 37 en el semestre” y le siguieron Santa Cruz y Jujuy, para completar la terna de las provincias a las que más se les redujo la intensidad del ajuste de fondos.