► JUEVES 25

Varese, Lain Visione y Josha en la Cúpula del CCK, Sarmiento 151. Desde las 18.

Vuelta Canela en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 16.

The Fallen of Sparta, Noches Enfermas, Devilsnite, Nystagmos y Metal Graves en el Concurso Feel The Metal, Vade, Eva Perón 1372, Morón. Desde las 20.

Super Etendart en Muddy’s Club, Gdor. Mariano Acosta 168, Ituzaingó. A las 20.30.

André Marques y Ana Archetti Grupo en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, Avenida 51 e/9 y 10 La Plata. A las 20.

Sol Bassa en CAPEC, Belgrano 547, Tilcara. A las 17.

► VIERNES 26

Lucio Mantel en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

Raviolis en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 16 y a las 19.

Un Poquito Más Allá en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. A las 13.

Los Rancheros en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.30.

La Mississipi en La Trastienda, Balcarce 460. A las 23.30.

Lucio Tapia y Claudio Kleiman con Ramón de la Vega en Gavilán Bar, Gavilán 1998. A las 20.

Gero y Buche en Lucille, Gorriti 5520. A las 20.

Moodoom, Halfaya y Martes Negro en Morrison Club Cultural, Yapeyú 790. Desde las 20.

DJ John en Multiespacio Korova, Paraguay 4667. A las 21.

Ludmila Fernández y Alejandro Kalinoski Trío en Swing City, Scalabrini Ortíz 103. A las 22.

Las Pelotas en el Estadio Atenas, Alejandro Aguado 687, Córdoba. A las 21.

Southern Cowboys, Motorbreath y Killers en Studio Theater, Rosario de Sta. Fe 272, Córdoba. A las 23.30.

Sol Bassa en La Rockola Casa Cultural, Padilla 547, Tilcara. A las 23.

► SÁBADO 27

Ke Personajes en Fiesta La Mágica, C Art Media, Av. Corrientes 6271. A las 22.30.

Los Subtítulos en La Tangente, Honduras 5317. A la medianoche.

Constelar en Moscú Espacio Cultural, Av. Córdoba 4335. A las 23.30.

Tremor en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Dan Lluvia en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.30.

Flema en La Trastienda, Balcarce 460. A las 23.30.

Kobra Kei, Los Dañados, The Atroces, DJ Sofía Gala & Rotman en Morrison Club Cultural, Yapeyú 790. Desde las 20.

El Pacto Quiroga y Bruno Delfabro en Lalalá, Av. Álvarez Thomas 1541. A las 21.

Los Coleccionistas y Viva Zapata en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

Luca Bocci en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.

DJ Notorious y DJ Purple Rain en La Cigale, 25 de Mayo 597. A la medianoche.

Juana La Loca y Tomates en Verano en Casa Suiza, Calle 2 621, La Plata. A las 21.

2 Minutos y Mal Pasar en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 20.

Giordia Anguila en Circus, Avenida 520 y Ruta 36, La Plata. A las 23.

Franco Cinelli en Complejo Chocolate, Fuerte Argentino 891, Bahía Blanca. A las 22.

Jóvenes Pordioseros y Rompiendo Espejos en el Centro Cultural Güemes, Lagos y Güemes, Rosario. A las 21.

Ryan en Majo Club, Tucumán 1016, Rosario. A las 22.

Sol Bassa en El Porvenir Café Vermú, Belgrano 407, Purmamarca. A las 23.

► DOMINGO 28

Aukan y Cata Rec en La Tangente, Honduras 5317. A las 20.30.

Vicente Ortíz Trío en la Galería Bustamante, Sánchez de Bustamante 1658. A las 18.

Dan Lluvia en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.30.

Gonzalex Romero & la Crema del Sur en La Vuelta Bar, Sixto Fernández 419, Lomas de Zamora. A las 20.

Franky Style en Pétalos de Sol, Av. Marcelo T. de Alvear 396, Córdoba. A las 20.

Sol Bassa en Humahuágica Bar, Buenos Aires 847, Humahuaca. A la medianoche.

► LUNES 29

Los Instrumentales de Charly en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.

La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

► MARTES 30

Cabezas Parlantes y Pezcuis en el Ciclo Visäge, Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.30.

► MIÉRCOLES 31

Orquesta Típica Fernández Fierro en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.