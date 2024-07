Desde París

Después de dos días de competencia, este viernes a las 14.30 (hora de la Argentina) comenzarán oficialmente los Juegos Olímpicos. Con el lema "Games wide open" (Juegos abiertos) la ceremonia de apertura se realizará en el Río Sena, lo que sentará un precedente histórico como la primera vez en que se organizará a cielo abierto. El único antecedente es el de Buenos Aires 2018 en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En el último tiempo hubo rumores de que la sede cambiaría debido a amenazas terroristas, pero los planes se mantuvieron.

París está en alerta permanente con el plan Vigipirate, la seguridad está reforzada en toda la ciudad e incluso otros países como Qatar enviaron recursos para contribuir a la tranquilidad de la cita olímpica. Desde cualquier lugar de la capital francesa las sirenas y los helicópteros se escuchan a toda hora, por el momento son los protagonistas en los primeros días de movimiento. Los lugares icónicos como la Plaza de la Concordia, el Puente Alejandro III, los Inválidos, la Torre Eiffel, entre otros, están totalmente vallados y solo son accesibles para personal acreditado, ya que serán de las sedes más importantes de estos Juegos. Los habitantes de París no están muy contentos con los problemas de acceso peatonal sumado a que hay varias estaciones de subte cerradas.

Las huellas de París 2024

La ciudad que se convertirá en la segunda en organizar los Juegos Olímpicos por tercera vez, después de Londres, tendrá igualdad de género por primera vez en la historia olímpica. 10.500 deportistas buscarán dejar en lo más alto a su delegación. 329 eventos de medallas con 32 deportes, de los cuales Argentina participará en 25 disciplinas. La Villa Olímpica está en Saint Denis y con el lema de la sostenibilidad las habitaciones no cuentan con aire acondicionado y las camas son de cartón reciclable. El único deporte que debuta en el programa olímpico es el breaking que también tiene como antecedente los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Otra novedad será el Parque de Campeones que funcionará en los jardines de Trocadero desde el 29 de julio. Muy cerca de la Torre Eiffel el público podrá compartir un momento con los medallistas olímpicos que quieran participar.





Ceremonia de apertura

Grecia comenzará el desfile y luego en orden alfabético Argentina será la décima en desfilar. Desde el Puente de Austerlitz hasta la plaza de Trocadero, enfrente de la Torre Eiffel serán seis kilómetros de recorrido para los abanderados de las 206 las delegaciones que navegarán en el Río Sena en casi 90 embarcaciones. 45 mil efectivos de seguridad tendrán que controlar a más de 300.000 personas que serán parte de una ceremonia inaugural sin precedentes. En los últimos días aparecieron imágenes de Celine Dion, por lo que hay rumores de que será una de las cantantes que animarán la fiesta. Durante más de tres horas los ojos del mundo estarán en París. La apertura comenzará con la parte protocolar, el juramento de atletas, entrenadores y jueces, los himnos correspondientes y las palabras de los máximos mandatarios tanto del COI como del país organizador.

Emmanuel Macron recibirá en el Palacio Elíseo este viernes por la mañana a Javier Milei y su hermana, Karina, secretaria General de Presidencia que también participarán de la ceremonia inaugural a las orillas del Río Sena.

Luciano De Cecco y Rocío Sánchez Moccia serán los abanderados de la delegación argentina. Ambos participarán de su cuarto Juego Olímpico, el armador ganó la medalla de bronce en Tokio 2020 y la volante logró dos plateadas en Londres 2012 y Tokio 2020. El sábado será el día del debut de ambos: la Selección de vóley jugará el primer partido ante Estados Unidos desde las 16 hs, mientras que Las Leonas ante el mismo rival desde las 14.45 en el Estadio Yves-Du-Manoir, el único que se volverá a utilizar después de París 1924.

¿Qué pasó en dos días de competencia?

Los Juegos Olímpicos se inauguran siempre dos días después de que comienzan las competencias. En este caso los deportes que se adelantaron al inicio oficial fueron el fútbol, el rugby, el tiro con arco y el handball. El primer día de competencia ocurrió un hecho insólito en contraposición al supuesto espíritu olímpico. La Selección Argentina de fútbol perdía 2-0 ante Marruecos en Saint-Etienne, el árbitro dio 15 minutos de descuento en el segundo tiempo y después de descontar el equipo de Mascherano lo empató en el minuto 12 de adición. En ese instante el público marroquí comenzó a lanzar proyectiles y los dos equipos se metieron en los vestuarios. El encuentro estuvo suspendido durante más de una hora y media y el árbitro anunció la revisión del gol argentino que finalmente anuló y adicionó tres minutos más. El partido terminó con triunfo para Marruecos por 2-1 y tanto Javier Mascherano como el capitán Nicolás Otamendi se mostraron muy disconformes con todo el desempeño de las autoridades que no tuvieron idea de cómo seguir durante más de una hora después de “finalizado” el partido. Un hecho sin precedentes en la historia del olimpismo.

Otro hecho para destacar es el recibimiento del público francés al equipo argentino de rugby seven. Los Pumas jugaron dos partidos el primer día de competencia y fueron silbados por todo el estadio que se convirtió en un hervidero en la previa de cada partido nacional. Marcos Moneta, quien volvió después de una fractura de tibia y peroné, hizo fuertes declaraciones antes del partido contra los locales en relación con los abucheos generalizados: "Me encanta el ambiente. Lo disfruto un montón. No sé si están heridos por Messi y la Copa del Mundo o porque no les gustamos. Tal vez estén asustados".

Por otro lado, Argentina tuvo representación en tiro con arco después de 36 años. El marplatense Damián Jajarabilla disputó la preclasificación en Les Invalides y quedó 52 sobre 64. El próximo miércoles disputará 32 avos ante el arquero uzbeko, Sadikov.

La delegación nacional está compuesta por 136 atletas que competirán en 25 disciplinas. Con distintas expectativas en un momento muy particular a nivel económico e institucional, los atletas buscarán llegar a lo más alto en la Ciudad de la Luz.

Argentina no fue protagonista solo en lo deportivo, este miércoles Pablo Simonet, jugador de Los Gladiadores, le propuso casamiento a Pilar Campoy, jugadora de Las Leonas, en la Villa Olímpica. En otro evento, en este caso desafortunado, Mascherano contó que en el predio le robaron joyas y relojes a Thiago Almada que luego se supo que estaban valuados en 50.000 euros. En dos días pasó de todo y aún el pebetero no se encendió. Qué más pasará hasta el 11 de agosto.