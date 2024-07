El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, advirtió por la 750 que cada vez son más las firmas que deben recurrir a vender los últimos ahorros que tienen para no cerrar en medio de una caída histórica de la actividad.



Entrevistado por Víctor Hugo Morales, afirmó: “Hoy, igual que la gente que está liquidando sus ahorros, las pymes están liquidando sus ahorros, su stock que acumularon durante el año pasado”.

Así explica la contundencia con la que respondió al principio de la nota, cuando le preguntaron simplemente cómo estaba: “Son esas preguntas que se contestan de cortesía. Ni me la tendrías que hacer. Es casi una falta de respeto”.



“No estamos para nada bien como empresarios ni como ciudadanos. La actividad, que es lo que representa nuestro sector, no deja de caer y no hay avisos de que esto se recupere pronto”, agregó en este punto.

Según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la producción en las industrias pymes registró una caída del 20,4% interanual en junio y acumula una retracción del 19,1% en el primer semestre del año frente al mismo periodo de 2023.

El consumo masivo, en tanto, cayó 19% interanual en marzo, según la consultora Focus Market. El deterioro de las compras en grandes supermercados y locales de cercanía comenzó a registrarse a partir de diciembre, luego de la devaluación y la rápida escalada de los precios.

Moreno le reclamó al gobierno que disponga de un aumento generalizado de precios a la población. “Para eso es cierto que necesitamos divisas. Porque el crecer en actividad implica divisas para importar los insumos. Y no tener la restricción interna que nos condicionó el crecimiento tantos años”, indicó.

“Teníamos la esperanza de que este ciclo se cortara con la potencialidad en recursos naturales. Post RIGI nos enteramos todos que esos recursos no van a entrar nunca. Por lo tanto, ni siquiera esos dólares vamos a tener. Este sistema que se está diseñando nos condena al subdesarrollo por mucho tiempo”, finalizó.