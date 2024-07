Lisa Trejman es el paradigma de lo que la justicia francesa considera una “mala” madre. Tiene una orden de alejamiento de sus hijos mellizos después de haber atacado a su marido. El sistema se ensaña con ella por ser extranjera, judía y escritora. La asistente social escribió en un informe que “los niños se desenvuelven bien en ausencia de la progenitora”. La voz de su expareja eleva los decibles de una violencia que muestra la descomposición del amor. “¿Pensaste bien si no querés dármelos, deshacerte de ellos y ser libre? La fábula de la escritora matahijos”. Lisa secuestra a sus propios hijos y escapa a su país natal, la Argentina. En Perder el juicio (Anagrama), Ariana Harwicz vuelve a explorar la maternidad como si lanzara una bomba molotov contra los mandatos sociales y desde las ruinas de lo que explotó, de ese territorio arrasado, intenta liberarse del rol de víctima.



Un aire de familia une a Lisa con las protagonistas de la Trilogía de la pasión, que reúne las tres primeras novelas de la escritora, Matate, amor, La débil mental y Precoz. Son mujeres periféricas, vistas siempre como trastornadas, anómalas o “locas”, que cargan con la mochila de la extranjería. “Desde chiquita, me obsesionó esta idea de sacarle un hijo a alguien, de cualquier manera que sea, porque puede ser por un coche bomba que explota, como el nene de cinco años que voló por el aire en el atentado a la AMIA; pueden ser los bebés secuestrados en la dictadura militar o puede ser una mujer que le sacan los hijos como Gabriela Arias Uriburu y tantas otras mujeres menos conocidas”, revela Harwicz.

La autora de la novela Degenerado y del libro de ensayos El ruido de una época, que vive en Francia desde 2007, cuenta que perdió la tenencia de su hijo mayor (Julián) por un lapso de tiempo de tres meses, que para ella psíquicamente fueron como tres años. “Sacarle los hijos a una madre es un mecanismo de tortura universal y atemporal. Si querés volver loca a una mujer, sacale los hijos”, plantea Harwicz en la entrevista con Página/12.

-¿Por qué el juez restringió la posibilidad de que vieras a tu hijo?

-Yo quería que hiciera el secundario en una escuela bilingüe para que estudiara en español y francés. Entonces durante muchos años pedí ese derecho de que cuando terminase la primaria nos fuéramos del campo a París para que habilitara el uso de su derecho, de su doble identidad en la lengua, pero también en la cultura, en lo social. Entonces me dijeron que sí, fui a París --yo vivo a dos horas de París--, pero después al padre no le gustó y vía una tramoya lo volvieron a llevar al campo y me restringieron que lo viera. Tuve que volver al campo, buscar una casa y volver a recuperarlo. Mi caso fue menos dramático que el de Arias Uriburu o de otras mujeres que les secuestran los hijos y los llevan a otros países, pero pude ver el horror de verme mancillada. Yo, que no había hecho nada, sentía que me habían puesto una perimetral con mi hijo. En la novela, ella tiene la orden de restricción, ella es la que tiene que ver mediatizado el caso con una asistente social, pero yo todo eso no lo viví. La novela es una puesta en acto exagerada de lo que sentí. La novela es una hipérbole de lo que pasa cuando una pareja se deja de amar.

-Lo interesante de “Perder el juicio” es que Lisa es víctima, pero también victimaria. Ella es víctima de la violencia de su suegra, de su expareja, pero a la vez ella también es violenta. ¿Por qué preferís trabajar con esta perspectiva ambigua y fluida de los roles?

-En el arte, el que es inocente tiene que ser un poco culpable, no en la misma medida, y el que es culpable que tenga alguna dimensión de la inocencia, por ahí ínfima respecto del crimen que cometió. En la vida no creo para nada en esto; a veces está lleno de inocentes puros, concretamente pasás por la puerta de un lugar en el que explota una bomba. Sos víctima absoluta. Quizás hay gente que logre hacer buenas novelas con casos de inocencia y de víctimas puras, a mí no me saldría nunca por algo sencillo que aprendí en la primera clase de dramaturgia: los conflictos dramáticos se nutren de una dialéctica donde uno pega y el otro devuelve; sin esa dialéctica no sabría cómo hacer para avanzar en la trama. Entonces necesito que los dos sean víctimas y victimarios y que nadie sea inocente, salvo los hijos. Todos los demás tienen las manos manchadas de sangre.

-Las lenguas son muy importantes en la novela. Para Lisa el francés es la ley, la lengua del orden, y el español es la lengua del chasco. ¿Esta relación que hay entre el francés y el español en “Perder el juicio” se parece a cómo vivís en una y otra lengua?

-Es verdad que además de la dimensión de la tortura por sacarle los hijos, del amor en descomposición, está la dimensión de la extranjería, de la identidad y de la lengua. Él tiene la ley porque tiene la lengua. No es lo mismo sufrir en tu lengua que sufrir en otra. Yo siempre digo que hubiera sido otro el juicio que tuve si hubiera podido valerme de mi lengua. Él tenía la lengua y tenía el poder y la ley. En la novela cuando los chicos llegan a Argentina tienen que hablar poco porque se les nota el acento y los van a descubrir. Si estás buscada por Interpol, mejor que no te noten. Si tenés la lengua, tenés arriba de la mesa una granada, cinco Kalashnikov y cuatro cuchillos. Si no tenés la lengua y sos extranjera, tenés menos armas, apenas un cuchillito Tramontina. La lengua es un arma nuclear.

-La extranjería en el caso de Lisa está reforzada por su condición judía, como si ser argentina y judía en Francia la volviera más extranjera, más paria, ¿no?

-Totalmente, no fue consciente, pero ahora que lo decís es cierto que se siente más paria. Es un poco más difícil su identidad, más problemática, más conflictiva, más molesta y disonante para un juicio. No es que te van a decir que perdés porque te llamás Tenembaum o Harwicz, pero te puedo asegurar, no por ninguna especulación sino porque lo viví, que molesta un poco. No colaboró que me dedicara a escribir, que sea mujer, que sea artista, que sea judía, que sea extranjera. Esto me lo dijeron, no es que lo digo yo. Que sea judía agrega una capa más de sospecha sobre ella; es más la barbuda del pueblo.

-¿Esa escena en la novela en que él se burla de ella al llamarla “artista” primero y luego “escritora genial” la viviste con tu expareja?

-Sí. En el juicio, el juez citó como prueba fragmentos de Matate, amor, para mostrar la visión distorsionada y pervertida que tengo de la maternidad, como si estuviéramos en el siglo XIX. Se usa en mi contra mi labor, mi profesión, mi vida. Aparte fui condenada por adulterio, una ley que ya no existe más, pero que entonces estaba en desuso en Francia. En muchas parejas no hubo adulterio, pero hombres y mujeres se vengan del otro inventándole un adulterio para que sea condenado. Adulterio no es mientras estás en pareja, adulterio es hasta que te divorcies. Mi divorcio tardó siete años, o sea que yo no podía estar con nadie durante siete años. Matate, amor es profético porque hay un momento donde ella irónicamente dice que va a ir caminando por los pueblos con un cartel que diga “adúltera”, atada a una gallina. Y después me pasó... Tengo que tener cuidado con lo que escribo porque hay una relación entre mi vida y lo escrito. A veces escribo y después sucede, y a veces sucede y después lo tengo que escribir. Cualquier víctima de lo que sea, te va a decir que no desea otra cosa que dejar de ser víctima. No creo que alguien se regodee siendo víctima. Ser víctima es inmundo; me sentí una madre mala y sentí vergüenza de que me sacaran a mi hijo. No importa que me lo hizo el otro, yo sentí vergüenza. Escribir la novela me permitió salir de la posición de víctima.

-La voz de Lisa aparece intervenida por lo que le dice su suegra y la voz de su expareja. ¿Cómo trabajaste las voces de los verdugos?

-No justifico nada lo que hizo él, porque es terrible lo que hizo. Pero sin el sufrimiento de mi verdugo, no podría haber escrito esta novela. Sigo pensando que pasó la valla de la moralidad, que pasó al acto en muchas cosas terribles como hacerme quedar como mala madre. Pero necesité repasar una secuencia donde lo vi sufrir para poder entender al personaje. Donde yo vivo es como Dogville, la película Lars von Trier; es un pueblo, una demarcación. Yo no vivo en París, en Buenos Aires o en Madrid, tampoco vivo en Marsella, yo vivo en un pueblo. En ese pueblo todos los testigos en mi contra son mis vecinos: el panadero, el profesor de matemática que va a tener mi hijo más chico; todos escribieron cartas en mi contra, “mis testigos falsos”, los llamo.

-En la novela se afirma que hay 150 cartas en contra de Lisa. ¿Esto también es cierto?

-Yo tuve 100 cartas en contra de gente que no me conoce, de una vecina que dice que me vio pasar de noche con una pollera, bien siglo XIX. Los enemigos son un motor de la escritura. Miro a la cara a todos los que han escrito en contra de mí. Yo los podría acusar de falso testimonio, pero los tengo que llevar a la justicia y es muy lento y te come la vida. Mi revancha está en la literatura. Yo pensé que amaba la venganza y me di cuenta de que en la vida no quiero la venganza, pero en la literatura sí. No me vengué de ninguno de mis vecinos, no fui a pintar sus casas. Simplemente escribí esta novela y ya está. Me parece suficiente.