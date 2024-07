Miles de kilómetros separan a los fans argentinos del puñado de artistas que le están dando vida al Fuji Rock Festival '24. Pero la posibilidad del streaming acerca la música a millones de hogares de todo el mundo. Amazon Music llevará la experiencia del encuentro (organizado por SMASH), desde este viernes hasta el 28 de julio. Se retransmitirá a nivel mundial en el canal de Amazon Music en Twitch y Prime Video.

El servicio de streaming transmite en directo y en exclusiva determinadas actuaciones de la 25ª edición de este festival tan particular, que se desarrolla en la estación de esquí de Naeba, en Japón.

Los fans podrán sintonizar los shows de artistas como: Noel Gallagher's High Flying Birds, The Killers, Angie McMahon, Awich, Chip Wickham, Erika De Casier, Esne Beltza, Floating Points, Fontaines D.C., Girl In Red, Hiromi Uehara - Hiromi's Sonicwonder, Kid Fresino, Kim Gordon, King Krule, Kitty Liv, Noname, Omar Apollo, Peggy Gou, Raye, Ride, Rufus Wainwright, Sampha, Teddy Swims, The Allman Betts Band, The Jesus And Mary Chain, The Last Dinner Party, The Spellbound, The Yussef Dayes Experience, Theatre Brook, Turnstile, Yin Yin, Zutomayo y muchos más.