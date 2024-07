La cantante Ligia Piro dialogó este viernes con Víctor Hugo Morales en la previa a la presentación de su nuevo disco junto a Ricardo Lew, Volumen 2, los lunes de agosto en Bebop Club (Uriarte 1658, CABA).

"Después de nuestro disco Trece canciones de amor (2011) nos dimos un tiempo largo para volver. Empezamos a grabar de nuevo junto a Ricardo hasta que llegó la pandemia, donde perdimos mucho material. Pero las cosas siempre son por algo. Finalmente quedaron afuera muchos de esos temas que habíamos grabado y perdido", relató Piro, de visita en los estudios de la 750.



"Ahora tenemos un discazo, otra vez con la propuesta de guitarra y voz, con standards de jazz y pop de los años 60 y 70", agregó la artista de 52 años.



Consultada por su versatilidad a la hora de interpretar distintos géneros musicales, Piro señaló que sus discos "están plagados de distintas cosas". "Me gusta variar. Necesito escucharme en distintas formas. Hago las cosas que me gustan y la vida me va conectando con gente muy hermosa, y eso es un motor fundamental para trabajar", expresó.

Además, habló sobre la relación con su padre, el reconocido bandoneonista Alfredo Piro. "Vengo de cantar con él el tango 'Nada' en La Falda. Lo había invitado a tocar el bandoneón en un tema de jazz que se llama 'Angel eyes', y había pensado que se iba a enganchar enseguida pero me dijo rotundamente que no. 'El bandoneón es para el tango', dijo. Es muy fiel a sus convicciones y respeta mucho su instrumento, y el bandoneón es para él la música que lo vio nacer. Entonces le dije, bueno, hagamos un tango que me guste a mí, no a vos. Y me dijo: 'Te regalo un arreglo, con la orquesta y todo'", contó entre risas Piro.

Ligia Piro y Ricardo Lew presentarán su nuevo disco, Volumen 2, en Bebop Club (Uriarte 1658, CABA), los lunes de agosto a las 20hs. Las entradas se consiguen acá.