Los Gladiadores, el seleccionado argentino de handball masculino, debutará este sábado desde las 11 (hora de la Argentina) ante Noruega en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata de su cuarta participación olímpica para el conjunto que ahora dirige Guillermo Milano, que integrará el Grupo B con Dinamarca, el campeón de los últimos tres mundiales, con el anfitrión y medalla de oro en Tokio 2020, Francia, y con Egipto y Hungría.

En la preparación previa al certamen olímpico, los Gladiadores se midieron con España y Dinamarca y no pudieron ganar. De hecho, la única victoria en lo que va del año fue contra Bosnia y Herzgovina. De todas maneras, la ilusión está intacta por lo desmostrado en los amistosos, donde si bien no pudo vencer el equipo nacional dejó una buena imagen. El principal objetivo para la Selección será superar la fase de grupos, algo que aún no pudo conseguir en su historia olímpica.

Luego del debut ante los noruegos, los Gladiadores volverán a jugar ante Hungría (29/7 a las 16 horas); ante Dinamarca (31/7 a las 16 horas), ante Francia (2/8 a las 6 horas) y cerrarán la fase de grupos ante Egipto (4/8 a las 6 horas).