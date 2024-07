Los suplentes de Central no están a la altura de lo que exige Liga Profesional, más aún si se juega ante el puntero, y anoche el canaya encontró una nueva derrota. Huracán jugó a gusto, pudo golear pero terminó el juego con angustia porque Miguel Russo hizo cambios para meter en cancha a algunos de los titulares en el complemento. Pero Central se metió tarde en el partido y no logró evitar la caída por el gol que marcó Mazzanti en la primera parte.

Los hinchas de Central se encontraron anoche con un equipo alternativo para jugar con Huracán. Miguel Russo sorprendió al decidir preservar a todos los jugadores de campo que considera titulares, a excepción de Mauricio Martínez. Una decisión incomprensible teniendo en cuenta que venía el puntero de Liga Profesional. Porque Huracán solo necesitó del paso de los minutos para hacerle sentir a Central que su fútbol era capaz de desbordar a los suplentes canayas.

No fue un dominio total del juego de parte de la visita. Pero todo lo que pasó en el juego tuvo como exclusivo protagonista a Huracán. Con tres delanteros en cancha, Mazzantti fue el hizo lo que quiso en el partido. Probó con remates de larga distancia y cuando pisó el área chica se anticipó a todos para tocar un centro atrás de Fattori que superó a Broun.

Central solo tuvo en algunas intervenciones de Módica sus oportundiades de jugar en el área de Galíndez. Pero Módica no desequilibó en sus intentos de gambeta en los últimos metros y por eso no hubo ocasión de gol para el canaya. El hincha volvió a esperar más de Malcorra. Pero el diez no fue capaz de hacer jugar a sus compañeros.

Central sufrió el partido también en el segundo tiempo. En cada avance que hizo Huracán se generó una clara situación de riesgo. Broun le sacó un mano a mano a Ramírez, Mazzantti gambeteó el uno canaya pero falló en su remate cruzado y Cabral, el de Huracán, se resbaló al momento de la definición.

Lo grave en Central era el bajo rendimiento generalizado de sus jugadores. Módica fue el único que despertó la atención del hincha cada vez que tocó la pelota. Lo Celso pasó desapercibido, Malcorra no gravitó y Lovera estuvo extraviado toda la noche. El equipo mejoró su juego con los ingresos de algunos titulares, principalmente de Copetti y Giaccone. Con ellos Módica tuvo más juego e intervenciones y el canaya logró acorralar a Huracán en su área. Pero la derrota fue inevitable.

0 Central

Broun 6

D. Martínez 4

Barbieri 4

Giménez 5

Rodríguez 4

Ortiz 4

M. Martínez 5

Lovera 3

Malcorra 3

Lo Celso 3

Módica 6

DT: Miguel Russo

1 Huracán

Galíndez 6

De La Fuente 6

Pereyra 6

Carrizo 6

Benítez 6

Alarcon 6

Echeverría 6

Fattori 7

Mazzantti 7

S. Ramírez 6

Cabral 6

DT: Frank Darío Kudelka

Gol: PT: 29m Mazzanti (H).

Cambios: ST: Desde el inicio Coronel por Damián Martínez (C), 12m Campaz y Giaccone por Lovera y Lo Celso (C), 20m Fértoli y Garate por Cabral y Sebastián Ramírez (H), 24m Mallo y Copetti por Barbieri y Malcorra (C), 25m Eric Ramírez por Mazzantti (H), 42m Ibáñez y Toledo por Benítez y Alarcón (H).

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Central