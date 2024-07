La Municipalidad de La Plata informó que la auditoría que se llevó adelante a pedido del intendente Julio Alak en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad arrojó resultados alarmantes y adelantó que iniciará un importante proceso de puesta en valor para recuperarlos.

De acuerdo al relevamiento del estado en el que dejó la gestión anterior los mencionados espacios, la Secretaría de Salud cuenta con 45 CAPS, dos postas sanitarias (que dependen de las jefaturas de CAPS cercanos pero funcionan en espacios físicos diferenciados) y un vacunatorio central.

En los mismos trabajan 655 personas: 136 profesionales de la salud con especialidades médicas, 370 con especialidades no médicas, 77 administrativas, 67 de limpieza y 5 de mantenimiento.

EQUIPOS DE SALUD INCOMPLETOS

Cada CAPS debería contar con al menos dos equipos básicos interdisciplinarios de atención primaria de la salud completos (en turno tarde y turno mañana) compuestos por un profesional médico (preferentemente de medicina general y familiar), un enfermero, un auxiliar o técnico de enfermería y un promotor de la salud.

Sin embargo, el 34% (uno de cada tres) trabaja con equipos básicos incompletos, teniendo en cuenta además que cada grupo debe ser complementado por otros profesionales de acuerdo a las necesidades de la población y el territorio.

PROBLEMAS EDILICIOS

El estado general de la estructura externa y de la pintura de exteriores es “regular” en una escala de “malo” a “muy bueno”. A su vez, el 67% de los CAPS (dos de cada tres) tiene problemas de humedad y sus paredes se encuentran en mal estado, y solo 12 de 47 (el 25%) establecimientos cuentan con rampa para personas con movilidad reducida.

CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS

Los CAPS 29, 33 y 47, el vacunatorio central y las postas de salud dependientes de los CAPS 15 y del 17 no cuentan con consultorio odontológico y el 38% tiene el sillón de la especialidad en malas o muy malas condiciones, 4 de ellos sin salivadera, 2 sin desagüe y 5 sin foco de luz.

Asimismo, de los 41 CAPS con consultorio, 10 no tienen agua corriente en los sillones, algo fundamental para mantener la higiene durante los procedimientos dentales, y 15 carecen de micromotor, clave para llevar adelante una restauración de caries de calidad.

VACUNATORIOS

El 96% de los CAPS cuenta con vacunatorio. El 4% que carece de él corresponde a la Región I: el 47 y la posta de salud del CIC del Rincón, que depende del 17. El total de los CAPS con vacunatorio tienen registro de temperatura en planilla y en su mayoría (89%) no poseen alarmas para el control de la misma.Por otro lado, los CAPS 13, 26 y 29, el vacunatorio central y la posta de salud del CAPS 15 no cuentan con heladeras de largo alcance, mientras que el CAPS 3 no posee heladera portátil ni de larga duración.

FARMACIA

Los CAPS 16, 3, 13, 29, 34, 47 y 7, el vacunatorio central y las postas de salud del CIC de El Rincón y del CAPS 15 no tienen farmacia para el guardado de la medicación.

ADMINISTRACIÓN

Los CAPS 3, 20, 41,10,17, 6, 4 y 35 no poseen electrodomésticos para la climatización del espacio.

BAÑOS

En promedio, el estado general de los baños es bueno, aunque los de uso público se encuentran en peores condiciones que los de uso exclusivo del personal. El 61% no posee registro y protocolo de limpieza, el 44% no tiene duchas ni agua caliente y solo el 38% cuenta con ducha para uso de personal de salud y el 10%, de uso público.

COCINAS

Del total de los CAPS relevados, 38 poseen cocina, aunque solo el 26% (10 de 38) con agua caliente.

SALAS DE ESPERA

Hay 6 CAPS que no cuentan con ventanas en sus salas de espera y 3 que no tienen ningún elemento para calefaccionar o enfriar el ambiente. Además, ninguno de estos espacios posee turnera. Por otro lado, en el caso de que hubiera un corte de suministro eléctrico, 29 no cuentan con luz de emergencia.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Apenas el 4% de los CAPS posee cámaras de seguridad, el 43% no cuenta con cerco exterior, el 87% tiene rejas en las ventanas y el 50% tiene un solo matafuego.

PUESTA EN VALOR DE LA MUNICIPALIDAD

Frente a esta situación, la Municipalidad de La Plata llevará adelante un importante proceso de puesta en valor que comenzará por la instalación de tres ecógrafos en el CAPS 44, ubicado en 59 y 154 de Los Hornos; el 35, situado en 121 entre 99 y 600 de Villa Elvira; y el 23, que funciona en 53 y 228 de Ángel Etcheverry.

Además, iniciará trabajos de pintura en los centros de salud 46, 4, 8 y 4, para continuar planificando nuevas tareas que permitan mejorar la atención en salud que se brinda en los distintos barrios del partido.