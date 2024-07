A fuerza de buenos resultados y el alto número de participantes, el tenis se va convirtiendo en una de las grandes esperanzas de medalla para la delegación argentina. Este lunes resultaron victoriosos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, pasando a los octavos de final del singles, y la dupla compuesta por Nadia Podoroska y María Lourdes Carlé, avanzando a la segunda ronda del dobles.

Mientras tanto, este martes habrá tres partidos con argentinos. El primero en salir al polvo de ladrillo será Mariano Navone (37º del ranking), quien no antes de las 8 se estará enfrentando con el italiano Lorenzo Musetti (16º) por el pase a la tercera ronda. Ambos tuvieron la buena fortuna de contar con un día de descanso, algo que no abunda en el calendario del tenis olímpico, con lo que se espera un partido atractivo.

Los otros partidos tendrán como protagonista a Nadia Podoroska. No antes de las 9, la rosarina se unirá a Carlé para verse las caras con las españolas Cristina Bucsa y Sara Sorribes, octavas preclasificadas en el dobles. La dupla albiceleste viene de despachar 6-3 y 6-0 a las alemanas Korpatsch y Maria. Mientras que no antes de las 13, la Peque volverá a representar al país, esta vez junto a Máximo González en el inicio del dobles mixto. No la tendrán nada fácil ya que se medirán con la pareja estadounidense de Coco Gauff y Taylor Fritz.

Para el miércoles quedarán las presentaciones de Cerúndolo (26º) y Báez (18º). "Fran" le ganó un partidazo este lunes al francés Ugo Humbert (15º) por 7-5, 6-7 (5) y 7-5 en casi tres horas de partido y ahora se las verá contra el noruego Casper Ruud (9º), uno de los grandes candidatos a medallista. Báez, por su parte, la tuvo sorprendentemente complicada ante el libanés Benjamín Hassan (170º): fue 6-2, 3-6 y 7-6 (3) y se enfrentará a otro nombre conocido del circuito, el griego Stéfanos Tsitsipas (11º), por el cuadro que tiene del otro lado a Djokovic.

Las malas nuevas del lunes fueron las eliminaciones de Tomás Etcheverry y Carlé en singles, y de Etcheverry y Navone en dobles. La primera en quedar eliminada fue Carlé, quien no pudo oponerle resistencia a la segunda preclasificada, Gauff y cayó por un doble 6-1. Luego fue el turno del platense, quien tuvo una floja actuación frente al ruso Safiulin. En la primera manga no le salió absolutamente nada y cayó por 6-0, mientras que en el segundo llegó a estar quiebre arriba, pero no logró aprovechar la ventaja y terminó sucumbiendo en el tiebreak.

La jornada desafortunada de Etcheverry se completó en el dobles. Luego que Cerúndolo decidiera no jugar el choque de parejas tras ganarle a Humbert, Navone fue el encargado en sustituirlo y cayeron por doble 7-6 ante la pareja neerlandesa Rojer-Haase.