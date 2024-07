Las ventas en los supermercados de la provincia siguen a la baja y ya acumulan seis meses de caídas consecutivas. En mayo el desplome fue del 18,5% interanual, duplicando la caída a nivel nacional registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). “La lectura es que las personas que compran en supermercados compran menos en cantidades de lo que venían comprando en mayo del año pasado”, evaluó Celina Calore, a cargo del informe realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). En tanto, desde la Cámara de Supermercados de Rosario no son optimistas con que pueda darse un repunte en el corto o mediano plazo. “Este panorama que tenemos hoy de alguna forma nos va a acompañar por el resto del año”, aseguró Sergio Cassinerio, titular de la entidad.

Días atrás, el Indec informó que las ventas de los supermercados en mayo habían registrado un crecimiento del 3,9% respecto a abril, pero una caída del 9,7% en relación al mismo mes de 2023. Con esos números, las ventas en los supermercados acumulan una baja del 12,4% en lo que va del año. De ese universo, el 44,1% de las ventas fueron abonadas con tarjeta de crédito, que crecieron un 322,5% en relación a mayo de 2023; mientras que el 30,1% de las ventas totales se efectuaron mediante tarjeta de débito, lo que significó una variación interanual del 262,6%.

Tomando los números del Indec, el CESO realiza todos los meses su propia medición para la provincia, deflactando la facturación con el índice de Precios de Supermercados de Santa Fe (IPS), elaborado por el propio organismo. El relevamiento da que las ventas en los supermercados santafesinos cayeron en mayo un 18,5% interanual y acumula su sexto mes consecutivo a la baja: diciembre (15,4%), enero (19,4%), febrero (20,4%) marzo (19,4%) y abril (24,8%). En mayo los rubros que más cayeron en ventas fueron los artículos electrónicos, las bebidas y las frutas y verduras.

“Nosotros buscamos el dato para Santa Fe y le sacamos el efecto de la inflación con nuestro propio Índice de Precios de Supermercados. Y esto nos da que en mayo, nuevamente, hubo una caída significativa en las ventas de supermercados de la provincia”, explicó Calore en diálogo con Rosario/12. “Este es el sexto mes consecutivo de caídas, una tendencia que registramos desde diciembre, con profundas bajas que van teniendo variaciones negativas de dos dígitos. La lectura es que las personas que compran en supermercados compran menos en cantidades de lo que venían comprando en mayo del año pasado”, añadió.

Para la especialista, los números están asociados a una suba de precios en supermercados que va por encima de la evolución de compras que se hacen en pesos. Y eso lleva a una caída real de las ventas en supermercados, que es lo que se registra en el informe. “Creemos que la comparación más adecuada es la interanual, porque cada mes tiene sus estacionalidades. Esto lo aclaramos porque en la medición también se observa una leve suba con respecto al mes anterior. Pero estamos en niveles muy bajos respecto a lo que era el consumo en esta época del año pasado”, evaluó Calore.

Desde el organismo remarcan que la caída es mucho más profunda que en el plano nacional producto de las particularidades que tiene la provincia. “Hay meses que en Santa Fe baja menos que Nación y viceversa”, aclaró Calore y agregó: “Nosotros buscamos un poco más de precisión en el número, porque tenemos este dato para nuestra provincia que nos permite deflactar directamente por los precios de supermercados de la provincia. Creo que allí puede haber también una diferencia con lo que hace Indec”.

El interrogante que surge hacia adelante es si el panorama tiende a repuntar. Desde la entidad toman como parte del posible pronóstico el dato de la inflación, que viene mostrando una desaceleración en relación a meses anteriores. “Lo que hay que ver es cómo respondió la demanda a esta desaceleración de precios que tuvimos en junio. Es decir, si los ingresos de los hogares igualmente pudieron mantener el consumo del año pasado con esta inflación, o si siguen a la baja porque los ingresos no se recuperan ni siquiera a ese ritmo de evolución de los precios”, detalló.

Sin repunte

Los supermercadistas también manejan sus números, que van en sintonía con la caída constante que viene relevando tanto el Indec a nivel nacional, como el CESO en el plano provincial. “Si hablamos en términos interanuales, notamos una caída de ventas que llegó a estar en el orden del 20% interanual en algunos meses, pero que ahora desaceleró y se ubica en el orden del 12%”, explicó Sergio Cassinerio, de la Cámara de Supermercados de Rosario. “En la medición intermensual es donde más se nota la desaceleración, con leves aumentos que van del 2% al 4,5%”, añadió.

En diálogo con Rosario/12, el dirigente consideró que la situación llevó a los consumidores a hacer “los cambios y ajustes necesarios” a la hora de realizar sus compras, modificando los hábitos de consumo. “Todo lo que tiene que ver con enlatados es un rubro que cayó mucho. Lo mismo pasa con las gaseosas y en mayor medida con las bebidas alcohólicas”, expresó y agregó: “También hay una baja en el consumo de carne vacuna, porque la gente se está volcando mucho más a lo que es el pollo o el cerdo, que están en valores muchos más bajos. Pero sobre todo, lo que notamos es un vuelco a las segundas y terceras marcas de los productos que se solían consumir”.

Con esos indicadores, los supermercadistas no son optimistas con que pueda darse un repunte en lo que va del año. “Este panorama que tenemos hoy de alguna forma nos va a acompañar por el resto del año. Hoy las empresas se ven con la necesidad de colocar lo que producen y no quieren tener apuros en cuanto a los vencimientos de los alimentos, entonces va generando ofertas constantes. Incluso se nota que la gente no tiene un solo medio de pago, sino que tienen dos, tres y hasta cuatro plásticos para aprovechar las promociones de los distintos bancos”, analizó Cassinerio.