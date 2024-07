A 46 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa continúa bajo secreto de sumario y se conoce muy poco de los últimos detalles de la investigación. Este lunes el gobierno de Corrientes, por sugerencia del gobernador Gustavo Valdés, pidió ser querellante en el caso y presentó un documento para "participar de cada una de las audiencias y en todo acto pertinente relativo" y tener acceso a la causa. En la noche del lunes, la jueza lo rechazó.

El pedido del gobierno de Corrientes fue enviado a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Lo hizo a través del fiscal del Estado de la provincia, Horacio David Ortega, quien presentó la solicitud para "participar de cada una de las audiencias de declaración de los imputados y en todo acto pertinente y relativo a este proceso".



Otro de los pedidos que hace el fiscal es “tomar vista de lo actuado a la mayor brevedad”. Es decir, tener acceso a la causa, que hoy está en secreto de sumario.



En el escrito de 29 páginas, Ortega sostuvo que el pedido surgió del gobernador Gustavo Valdés, con la fundamentación de proteger el derecho superior del niño como estipula la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros marcos legislativos nacionales e internacionales.



"Tanto la edad de Loan Peña (5 años) como su condición particular, y sobre todo por el delito cometido en su desmedro, justifican su protección y seguridad que debe en este caso asegurar el Estado con la herramienta particular de su intervención como querellante el proceso penal iniciado", sostuvo el documento.

Además, el fiscal de Estado pidió el procesamiento con prisión preventiva para todos los detenidos por la "sustracción y el ocultamiento" de Loan. Se trata de Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Laudelina Peña, Walter Adrián Maciel y, hasta el viernes, Francisco Amado Méndez.

El expolicía Méndez, supuesto "informante" de Maciel, fue liberado el viernes por la noche por “falta de mérito” ya que no había suficientes elementos para acusarlo de la supuesta sustracción del niño de cinco años, aunque seguirá siendo investigado en la causa.

Esta semana es clave para la causa ya que la jueza Pozzer Penzo tendrá que tomar una decisión sobre la situación procesal de los siete detenidos. Los procesamientos serían por las dudas que hay alrededor de los imputados, debido a que pruebas concretas sobre qué le pasó a Loan todavía no hay ninguna. Así, esta semana se sabrá si la jueza los procesa, los deja detenidos o los libera.

El chofer que llevó a Laudelina

Por otro lado, este lunes declaró ante la jueza Pozzer Penzo Agustín Ibarra, el hombre que condujo el vehículo que trasladó a Laudelina Peña desde 9 de Julio hasta la capital de Corrientes para declarar a la fiscalía provincial, cuando acusó a Caillava y a Pérez de atropellar a Loan.

Tanto Laudelina como su hija Macarena Peña aseguraron días después que ese sábado 29 de junio a la madrugada habrían sido amenazadas y sobornadas para que la tía de Loan declarara que Loan había muerto tras ser arrollado por la camioneta Ford Ranger del capitán de navío retirado y la exfuncionaria municipal.

La abuela de Loan borró 34 llamadas

Por la tarde del lunes, la justicia determinó un hecho extraño: la abuela de Loan, Catalina, borró 34 llamadas de las 166 que tenía en su celular. Además, según TN, los investigadores comenzaron a analizar el contenido de una llamada que la mujer mantuvo con Antonio Benítez, el tío del nene.

Luego de la presentación del informe, Catalina se defendió y aseguró que ella "no llamó a nadie". La abuela desmintió haber realizado ninguna llamada el día de la desaparición de Loan, aunque los peritos habían determinado que realizó 13. "El teléfono siempre lo pongo bajo mi almohada cuando me acuesto a dormir y cuando me despierto veo la hora. Esa mañana lo habré sacado para cargar la batería, pero yo no llamé a nadie", sostuvo.

Marcha federal por Loan

El domingo se cumplió un mes y medio de la desaparición de Loan, cuando salió a buscar naranjas con su tío, dos adultos y otros cinco niños en el paraje rural Algarrobal y no regresó. En ese marco, la Red de Infancia Robada, que coordina la hermana Martha Pelloni, convocó a una marcha federal para pedir por el nene de 5 años “y por todos los niños desaparecidos”.

El punto principal de la movilización fue el Obelisco, donde concentraron ciento de personas, pero la convocatoria se replicó en diversos puntos del país. La religiosa de 83 años, integrante de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, dijo minutos antes de que comenzaran la protesta en el centro porteño: “Creo que estamos ante una policía corrupta en la provincia de Corrientes. Que hayan bajado a la cúpula policial, ahí tenemos el meollo del caso Loan. La esperanza es dinámica, es el movimiento que hace a la gente de salir a la calle a pedir que aparezca. No vamos a bajar los brazos”.

En tanto, José Peña, hermano de Loan, había llamado a una manifestación en la localidad de 9 de Julio desde las 17. “Toda la familia completa va a salir a la calle. Hagámonos escuchar, que alguien nos explique qué pasó y que nos digan la verdad. Basta de tantas mentiras”, dijo en un video que publicó en redes sociales. María Noguera y José Peña junto a sus otros siete hijos encabezaron la movilización y fueron acompañados por decenas de personas que llevaban pancartas, carteles e imágenes del niño.