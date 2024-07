Patricia Bullrich no piensa hacer caso a las movidas de Mauricio Macri para correrla a un costado de cualquier negociación con La Libertad Avanza y para dejarla sin poder en el partido. La ministra de Seguridad quiere asegurarle al presidente Javier Milei un desembarco político en el conurbano con todos los fuegos de artificio. Por eso se prepara para compartir con él un acto, que ya está agendado para el 20 de agosto, aunque todavía no definieron los detalles del lugar. Antes de eso, los dirigentes del PRO que rompieron el bloque de Diputados bonaerense tendrán un encuentro con el armador de La Libertad Avanza en Almirante Brown. Todas las iniciativas apuntan a un acuerdo electoral para 2025 que no tenga en cuenta los deseos de Macri ni su autoridad partidaria.



Bullrich siempre le planteó a Milei que lo que tiene para ofrecer es el PRO en bandeja de plata. Cuando le preguntaron, dejó en claro cómo ve el escenario electoral: el PRO ya fue absorbido por Milei, o --al menos-- su electorado. El resto deberá adaptarse o desaparecer. Macri, claro está, no coincide con esa estrategia y por eso se dedicó a limpiar de todos los cargos partidarios a los bullrichistas. Solo queda Damián Arabia, a quien omiten invitar a todas las reuniones de conducción.



Por la fusión

En la víspera del acto de relanzamiento que prepara Macri para este jueves, Bullrich hace caso omiso de todos los discursos en contra de la fusión del PRO y avanza con su estrategia de unidad. Es por eso que el 20 de agosto compartirá con el presidente un panel en el que buscará mostrar que el futuro es una alianza entre ambos espacios.



La idea de Bullrich es que sea un gran acto en el conurbano, que funcione como desembarco de Milei. Según cuentan en su entorno, más allá de esa noción, los detalles están todavía en elaboración. Quien está tomando las riendas del acto es, una vez más, la hermana presidencial, Karina Milei.



Se sabe que el motivo del acto será otra presentación del libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, pero no mucho más. Todavía no se definió, por ejemplo, el lugar. Está claro que Bullrich preferiría que el acto fuera en Tres de Febrero, distrito que conduce el principal intendente que le responde, Diego Valenzuela. Pero también podría ser que el acto se haga en La Plata. Las opciones están abiertas y la decisión, como de costumbre, está en manos de la secretaria General de la Presidencia.



La idea es que el acto reúna a unas cuantas miles de personas, como fue el del Luna Park. Si el vocero Manuel Adorni reeditará su rol de telonero es algo que todavía está por definirse, pero no sería extraño. También, según cuanto pensó quieran darle a los dirigentes amarillos, podrían sumar a alguna figura del bullrichismo. Pero lo central es la foto de ella con Milei.

Como pasos previos a un acuerdo electoral, continúan los encuentros de segundas líneas. Este miércoles, por ejemplo, habrá un plenario en Almirante Brown del que participarán el armador de Karina Milei, Sebastián Pareja, y la diputada bonaerense Florencia Retamoso, una de las que rompió el bloque del PRO por orden de Bullrich y formó uno nuevo llamado "PRO Libertad". Fue cuando Macri consiguió descabezar a la conducción bullrichista del PRO bonaerense y colocar, elección mediante, a Cristian Ritondo en su lugar. Desde entonces, esos diputados bullrichistas vienen trabajando en consonancia con La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, pero ahora comienzan a transitar el camino de la unidad política.



En ese encuentro, una suerte de previa al acto del 20 de agosto, se reunirán los bullrichistas y los libertarios de la Tercera Sección Electoral para trabajar en los acuerdos locales que pueden concretarse el año próximo. No será el último de estos actos, ni tampoco es el primero: hace un tiempo, Valenzuela y Bullrich se sacaron una foto con Pareja y eso hizo tronar el escarmiento de Macri. Ahora, ya liberados del PRO, avanzan sin pausa hacia la fusión del 2025.