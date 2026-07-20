La experiencia de Casa diversa y la persecusión de activistas lgbti
La lucha por la visibilidad trans en Paraguay
En consonancia con las experiencias travesti-trans latinoamericanas, la mayoría de las personas de la comunidad vive del trabajo sexual y tiene una expectativa de vida de entre 30 y 35 años. En ese contexto, el Senado acaba de aprobar un proyecto de ley que propone limitra la autonomía de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Soy visitó tierras guaraníes para conocer de primera mano la realidad de las personas trans en el país vecino.