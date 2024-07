Muchos fans de Marvel están condenando la decisión de dar el papel de Doctor Doom a Robert Downey Jr. Este fin de semana se reveló en la ComicCon que la estrella de Iron Man, cuyo personaje murió en Vengadores: Endgame, regresará al Universo Cinematográfico Marvel (MCU) en un papel completamente diferente. El casting de Downey Jr. como el villano de Los Cuatro Fantásticos se anunció junto a la nueva película, que se titulará Avengers: Doomsday. En el evento, Downey Jr. se adelantó a una fila de figuras enmascaradas similares en el escenario y se quitó la máscara plateada ante la reacción extasiada del público. "Nueva máscara, misma tarea", declaró triunfalmente.

Aunque no se confirmaron detalles concretos sobre la aparición, los directores de la película, los hermanos Joe y Anthony Russo, dijeron que el regreso del actor era posible gracias al Multiverso, una serie de mundos diferentes con personajes antiguos y nuevos, que ofrece posibilidades ilimitadas.



Esto sugiere que Downey Jr. interpretará a una variante villana de Tony Stark/Iron Man. Se cree que esta idea surgió tras el despido del actor Jonathan Majors del MCU; su personaje, Kang el Destructor, iba a ser el villano principal de la próxima película de Los Vengadores.

Majors fue descartado por Marvel Studios después de que un jurado de Nueva York lo declarara culpable el año pasado de agredir a su ex novia. El actor debutó como Kang el Conquistador, quien iba a ser el próximo gran villano del Universo Cinematográfico Marvel, a principios de 2023 en Ant-Man y la Avispa: Quantumania. El jurado declaró al intérprete de 34 años culpable de un cargo de agresión en tercer grado y otro de acoso, pero lo absolvió de otro cargo de agresión y otro de acoso con agravantes. Majors fue detenido en marzo en Nueva York después de que su ex pareja Grace Jabbari lo acusara de abofetearla y arrojarla al interior del coche tras salir de él, retorcerle el brazo y agarrarle y lesionarle la mano. Majors negó repetidamente cualquier delito y se declaró inocente de los cuatro cargos.

El Kang de Majors iba a ser uno de los principales protagonistas de la quinta y sexta fase del MCU, con argumentos que giraban en torno a su intento de dominar el mundo. Sin embargo, en septiembre de 2023, los ejecutivos de Marvel, incluido el jefe del estudio Kevin Feige, se reunieron en Palm Springs para discutir "planes de respaldo, incluido el giro hacia otro adversario de los cómics como el Dr. Doom". En ese momento CNN habló con una fuente anónima de WME -una importante agencia de talentos de Hollywood que representa a Majors- sobre el futuro del actor. "Si Marvel lo deja caer, eso sería un gran indicador de su futuro", dijo la fuente. "Si es declarado culpable... no hay nada que representar".

Tras conocerse las acusaciones, Majors fue despedido por su equipo directivo, mientras que el Ejército estadounidense retiró de la circulación varios anuncios en los que aparecía el actor. También se lo eliminó de la próxima adaptación de la novela de Walter Mosley The Man in My Basement.

Luego de anunciarse el veredicto, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, emitió un comunicado en el que afirmaba: "En la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan estamos comprometidos a centrarnos en los supervivientes en todo nuestro trabajo. Las pruebas presentadas a lo largo de este juicio ilustran un ciclo de abuso psicológico y emocional, y la escalada de los patrones de coerción demasiado común a través de los muchos casos de violencia de pareja íntima que vemos todos los días. Un jurado ha determinado que ese patrón de abuso y coacción culminó con la agresión y el acoso del Sr. Majors a su novia. Damos las gracias al jurado por su servicio y a la superviviente por contar valientemente su historia a pesar de tener que revivir su trauma en el estrado."

El anuncio y la aparición de Downey Jr. en la Comic-Con de San Diego fue recibido inicialmente con una respuesta entusiasta, pero la respuesta de las redes resultó ser mucho más tibia. Algunos lo califican de "movimiento desesperado" para revivir lo que consideran una franquicia en decadencia, mientras que otros simplemente se sienten frustrados por el hecho de que Downey Jr. regrese al MCU tras ganar un Oscar por Oppenheimer.

También se ha criticado el hecho de que el Doctor Doom sea de ascendencia gitana -un detalle que da forma a la historia del personaje de manera crucial- y que el fichaje de Downey Jr. le reste importancia a esa herencia. Además, se supone que, teniendo en cuenta que una parte importante de la película será el enfrentamiento de los Vengadores contra un personaje que se parece a su antiguo líder, el personaje no llevará su máscara tanto como en los cómics.

"Puede que funcione, pero de momento parece un movimiento desesperado para volver a emocionar a la gente", se quejaba un fan, y otro añadía: "Me gusta mucho Robert Downey Jr... pero para ser honestos, esto sólo parece desesperación". Otro fan señaló que "Robert Downey Jr. interpretando al Doctor Doom es lo más Marvel que se me ocurre, abandonando por completo cualquier intento de ser original", mientras que uno más afirmó: "Puede que esté en minoría, y no es en absoluto un desprecio a la grandeza de RDJ, pero esto parece tan perezoso. No digo que no vaya a funcionar porque seguro que puede hacerlo, pero... No me entusiasma en absoluto".

Los menos críticos de los fans de Marvel quedaron encantados con el regreso del actor al MCU, con muchos tachándolo de "histórico" y emocionados por ver cómo su aparición afectará a personajes específicos, incluido su protegido Spider-Man. Sin embargo, hay lectores de cómics a los que no les gusta el hecho de que esto reste importancia a la rivalidad del Doctor Doom con Reed Richards y Sue Storm, personajes de Los Cuatro Fantásticos, que en el MCU serán interpretados por Pedro Pascal y Vanessa Kirby.

El actor apareció por primera vez como Iron Man en 2008, y repitió el papel en 10 películas de Marvel a lo largo de los 11 años siguientes. Downey Jr. ya había dicho que volvería "encantado" a Marvel: "Es una parte demasiado integral de mi ADN".



"Cuando dirigimos Vengadores: Endgame, Joe y yo creíamos de verdad que era el final del camino para nosotros en el Universo Cinematográfico Marvel", dijo por su parte Anthony Russo a los fans de Marvel en la ComicCon. "En el tiempo transcurrido desde entonces, a través de una historia muy especial, Joe y yo hemos llegado a ver potencialmente un camino hacia adelante con ustedes".