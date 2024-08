La boxeadora argelina Imane Khelif --que fue protagonista de un falso debate respecto a su género tras su pelea ante la italiana Ángela Carini-- vuelve a subirse al ring este sábado 3 de agosto a las 12.22 (hora argentina) para disputar los cuartos de final de los Juegos Olímpicos en la categoría 66 kilos. Khelif va a medirse con la húngara Luca Anna Hamori.



Respecto a la polémica en la que quedó envuelta, el Comité Olímpico Internacional (COI) emitió un comunicado este viernes en el que respaldó a la boxeadora argelina. Khelif "nació mujer, fue registrada como mujer, vive su vida como mujer, boxea como mujer", declaró el viernes el portavoz del COI, Mark Adams.

"No se trata de un caso de transexualidad", recalcó Adams durante la conferencia de prensa diaria del COI, que también emitió un extenso comunicado sobre el tema la noche del jueves.

Por su parte, la próxima rival de Khelif, la húngara Anna Luka Hámori, se mostró optimista respecto al desafío que la espera este sábado. "Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma. He venido aquí a por medalla. No me importa nada", aseguró Hámori.

La italiana Angela Carini anunció que se despide del boxeo

La boxeadora italiana Angela Carini, de 25 años, anunció en diálogo con el matutino La Stampa que abandona el deporte. "Digo adiós al boxeo", fueron sus palabras al ser consultada por sus próximos pasos tras la derrota en los Juegos Olímpicos París 2024 en apenas 46 segundos.

Boxeadora italiana Angela Carini. Imagen: AFP.

"Cometí un error, salí del ring por ira, pero no hacia mi oponente. No hubo ninguna irregularidad. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante", relató la deportista respecto a los instantes que le siguieron a la decisión del árbitro y respecto a la decisión de no saludar a su rival dentro del cuadrilátero.

