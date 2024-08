La 15ava edición de la Feria del Libro de Bragado continúa sorprendiendo con su variada agenda de actividades. Bajo el lema “Entre páginas y pixeles”, el Centro Cultural Florencio Constantino de la localidad cuenta con la presencia de vecinos, artistas y autoridades locales que disfrutan de unos días bajo el efecto de las letras y los libros.

La ceremonia de apertura que ocurrió el jueves incluyó una recorrida por los stands editoriales y una actuación del Coro Polifónico Bragado. Fernanda Andújar, directora de Cultura de Bragado, destacó que este año el evento que continuará hasta el domingo tiene una impronta basada en la tecnología para atraer a las generaciones más jóvenes.



Un homenaje bragadense

Una de las actividades más esperadas es la que ocurrirá este sábado a las 18hs, “Deseantes: un homenaje”, una obra colectiva que rinde tributo a la memoria de Lucila Quarleri, directora y dramaturga bragadense que falleció en enero de este año producto de un cáncer contra el que luchó por cinco años. Lucila había nacido en 1990, era licenciada en comunicación social, pero se dedicaba fervorosamente al teatro y la escritura, estrenando obras en Capital Federal y Nueva York. Falleció a sus treinta y tres años.

Esta pieza, curada por Fran Castignani y Eugenia Starna, surge de la exploración del cuerpo y la palabra como vehículos de expresión, y se presenta como una manifestación del matiz de experiencias atravesadas por mujeres.

La historia de "Deseantes" se remonta al año 2020, un periodo marcado por la pandemia, un fenómeno que alteró la vida cotidiana a nivel global. Durante esos meses de incertidumbre y confinamiento, un grupo de artistas bragadenses se unió por idea de Quarleri para crear "Y la gente se quedó en casa", un proyecto impulsado por la Dirección de Cultura de la localidad. Bajo la dirección de Federico Quintas, con la interpretación en danza de Starna, el proyecto audiovisual capturó la esencia de la cuarentena y la esperanza de un futuro mejor.

Lucila Quarleri, la dramaturga homenajeada, falleció en enero de este año.

En el 2021, la directora de cultura de Bragado les propuso hacer un taller juntas, encantada por el material que habían registrado. Así surgió “Escribir desde el cuerpo”, un taller ambas decidieron combinar sus saberes, Starna el mundo de la danza (fue bailarina del Teatro Colón) y Quarleri, el universo de las letras. El taller se proponía justamente llegar a la escritura, primero pasando por el cuerpo, “deconstruyendo las mentiras y verdades que se dicen sobre él. Ahondar en la incertidumbre y la incomodidad buscando movimientos que se alejen de los cotidianos”. Así lo definían en el prólogo del libro que publicaron en 2022, una antología de los textos que surgieron en el taller. Comenzaron como seminario de verano, luego como taller anual.

“Fue un taller experimental, de exploración de la creatividad a partir del mix de nuestros universos. A fin de ese año publicamos un libro, lo llevamos a escena, hicimos otra edición en 2022. Fue un proyecto que se fue potenciando a sí mismo” agrega Starna, quien confiesa que venía muy ensimismada en el mundo del ballet y la danza clásica, dónde se trabaja con el silencio y ansiaba poder empezar a ponerle palabra a sus emociones. También relata que en el taller decidió trabajar desde lo experimental y no desde la corrección técnica. “Fue muy hermoso ver cómo volvíamos pospandemia a encontrarnos en un mismo espacio, desarmando la idea del otro como amenaza, y buscando generar un espacio donde cada una, casualmente siempre fuimos mujeres, pudiera reencontrarse con su propio cuerpo, habilitar su sensibilidad y abrir su imaginario”.

Para Quarleri también fue un trabajo interesante el de poder habitar el cuerpo desde la investigación artística y no médica. “Siempre admiré en Lucila su pulsión creativa, su desparpajo en las voces que construía, su mirada frente a las producciones escritas de las alumnas. Nos llevaba en nuestro propio proceso a un lugar incómodo y desafiante, para también ir a otras capas, no quedarnos en las primeras o tan obvias. Era suave y blanda, así como también áspera y ácida. El taller nos unió en su retorno a la lucha contra su enfermedad, como excusa para tener el deseo puesto en movimiento” dice Starna.



El puntapié y aquello que le dio nombre a la obra fue un poema de Quarleri que se encuentra en el libro que escribió junto con Estefanía Enzenhofer, titulado “Nunca me dejes de responder”, compuesto de cartas que se envían ambas autoras mientras atraviesan distintas enfermedades. El poema dice: "No podes no estar esperanzada por lo que pueda suceder mañana/siempre deseante/siempre deseantes".

Para Starna, había que trabajar desde la ausencia. La falta de la compañera, amiga, maestra que no estaba más. “El homenaje no quiere negar su partida, sino ponerla sobre la mesa, traer su ausencia a la escena. La obra le da espacio a nuestras voces como mujeres deseantes. Hay algo de la trascendencia del artista a través de su obra y siento que de alguna manera este proceso los fundamos juntas y habrá gente en el público cuya mirada amplifique también esa lectura de lo que vean, sientan, perciban o les toque”, concluye.

Será en el marco de la Feria del Libro de Bragado.

Otras actividades

Entre las actividades, se podrá visitar la muestra "40 AÑOS DE DEMOCRACIA. 40 TAPAS DE PÁGINA/12". Cuarenta portadas que dan cuenta de cuatro décadas de democracia y explicitan la importancia de la forma en que se construye y se transmite un mensaje. La muestra se puede visitar en la Sala de Exposiciones ubicada en el subsuelo.



El domingo será el último día para visitar la feria y algunos de los invitados destacados serán Felipe Pigna, quién estará brindando una charla sobre mitos de la historia argentina, a las 17hs en la sala principal. Alejandro Dolina también estará emitiendo "La venganza será terrible" el domingo a las 20hs en la sala principal del teatro. El cronograma de actividades completo se puede consultar en la web de la Feria del Libro, así como de la Municipalidad de Bragado.