En plena definición para reactivar un conjunto de obras que el Gobierno nacional paralizó y desfinanció, la gestión provincial afina el listado definitivo de acciones para terminar lo que la gestión de Javier Milei dejó a medias. Con la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos a la cabeza ya se retomaron trabajos en universidades, centros de desarrollo infantil, rutas, obras de agua potable y saneamiento, escuelas técnicas, patrimoniales.



Todas esas obras padecen graves problemas presupuestarios debido a que hace 7 meses que no reciben fondos, tienen redeterminaciones pendientes sin contar que el sector sufrió una devaluación histórica del 118 por ciento en el pasado mes de diciembre. “En muchos casos, administrativamente, intervienen 3 jurisdicciones: la Nación, la Provincia y los municipios. El camino administrativo es muy co,mplejo, pero la decisión política del Gobernador Axel Kicillof es que la Provincia se haga cargo de finalizar esas obras”, argumentaron desde el ministerio que conduce Gabriel Katopodis.

De este modo, al mes de julio la Provincia reactivó obras en 22 universidades, 80 centros de Desarrollo Infantil y la autopista Presidente Perón, sumado a acuerdos por financiación de proyectos específicos frenados en diferentes municipios tales como el paso bajo nivel de Longchamps y la planta potabilizadora para la Región Capital, situada en La Plata.

“Hay una decisión del gobernador Axel Kicillof que es muy clara y que es en la provincia de Buenos Aires generar trabajo de la mano de la obra pública y que a todas las empresas les vaya bien”, sostuvo Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

En ese contexto, Katopodis apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo ante la falta de respuestas por la desfinanciación de la obra pública en territorio bonaerense. “Tienen que dar la cara, tienen que explicar cuáles son sus prioridades y definitivamente, por qué no creen en la obra pública y por qué van a seguir postergando los derechos y las oportunidades de todos los argentinos y argentinas”. Y sentenció: “Tienen fondos específicos asignados a la obra pública que no están ejecutando. Así consiguen un superávit fiscal trucho con el que pretenden engañar y timbear”.

En este contexto, Buenos Aires/12 tuvo acceso al listado de obras que paralizó Nación y que Provincia busca reactivar.



La nueva Autopista Presidente Perón | 21 km en ejecución.

Autopista Ruta Nacional 3 de Cañuelas – Azul. Tramos: Variante Cañuelas (Au. Ezeiza - Cañuelas - RN 3). Fin de la Variante San Miguel del Monte – Acceso a Gorchs. Inicio de la Variante Ruta Provincial 41 - Fin de la Variante Arroyo California; y Fin de la Variante Las Flores – Ruta Provincial 30.

Autopista Ruta Nacional 3 y 33. Accesos a Bahía Blanca - Paso Urbano.

Empalme Ruta Nacional 229 con la Ruta Nacional 22 y Viaducto El Cholo con empalme con la ex Ruta Nacional 33.

Autopista Ruta Nacional 33| Bahía Blanca – Tornquist.

Autopista Ruta Nacional 7 Luján – Junín. Tramos: Carmen de Areco - Chacabuco y Variante Chacabuco.

Continuación de la Autopista Buenos Aires - La Plata con empalme en la Ruta Provincial 11.

Rehabilitación Ruta Nacional 33 | General Villegas - Rufino (Km 437 a 534).

Repavimentación Ruta Nacional 3 | Cañuelas – San Miguel del Monte (Km 88 a 109).

Ruta Nacional 226 Corredor Mar del Plata – Olavarría.

Acceso a Sierras Bayas. Construcción de distribuidores en la Autopista RN 8.

Acceso Sur a San Antonio de Areco y Acceso a Juan Anchorena.

Sistema Riachuelo | Lote 2.

Ampliación de la Capacidad del Río Salado | Tramo IV - Etapas 2 y 3.

Optimización hidráulica y atenuación de crecidas en la cuenca del Río Matanza Riachuelo.

Nuevas Plantas Depuradoras de Líquidos Cloacales en Carmen de Patagones, General Madariaga, San Antonio de Areco, Carlos Casares y Villa Gesell.

Ampliación de la Planta de Tratamiento Cloacal | Saladillo.

Nuevo Centro Modular Sanitario | Villarino.

Nuevos consultorios en el Hospital Ramón Santamarina Etapa 2 | Tandil.

Refuncionalización y puesta en valor del Hotel N°4 Unidad Turística Chapadmalal.

Nuevo Espacio de Memoria y Promoción de los DDHH en Campo de Mayo | San Miguel.

Restauración del Descanso del Peregrino y de la Basílica de Luján.

Revalorización patrimonial de la obra de Francisco Salamone.

Cementerio de Saldungaray (Tornquist).

16 Obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria en 14 municipios.

91 Nuevos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en 65 municipios.

Nuevo Centro Territorial de Género y Diversidad | La Plata.

6 Casas de Día para Jóvenes en: Almirante Brown, Ensenada, Gral. Rodríguez, Mercedes, Morón y San Vicente.

6 Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria en: Pilar, Berazategui, Florencio Varela, Monte Hermoso, Moreno y Quilmes.

247 Obras del Plan Argentina Hace.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.





La importancia en el territorio

“Con las dos barreras siempre es un caos el tránsito porque aumentó la frecuencia de los trenes de Alejandro Korn a Constitución y viceversa, lo que implica que esté más tiempo la barrera baja y más aún en horarios picos”, cuenta Fernanda Rodríguez, vecina y docente de la de Almirante Brown, a Buenos Aires/12.

Habla acerca de la obra del paso bajo nivel de la estación ferroviaria de Longchamps que paralizó el gobierno de Javier Milei pero que la Provincia reactivará la financiación pese a la quita de fondos y el municipio local terminará los trabajos.

La obra que menciona la vecina es el paso bajo nivel de las calles Diehl y Chiesa situado a metros de la estación de trenes de Longchamps, que hasta la paralización por parte de Nación a finales de 2023 tenía un estado de avance del 55 por ciento desde que comenzaron los trabajos cuando terminaba el año 2021.

El proyecto fue llevado adelante para solucionar una problemática histórica en una zona que siempre tuvo embotellamientos y que durante el estancamiento de la obra generó mayores complicaciones para los vecinos, que para cruzar por allí suelen perder hasta 25 minutos de su tiempo.

Esto se debe a que, en ese paso a nivel que comunica principalmente al Este con el Oeste de Longchamps, no solo confluye el tránsito de los barrios Don Luis, Los Álamos, Sakura y Los Pinos, sino también a que llegan vehículos que vienen desde la avenida de Hipólito Yrigoyen (Ruta 210) y de la localidad vecina de Glew.

“Con el paso del tiempo y la obra parada, ya me trajo problemas en el trabajo, el humor diario se vio afectado, además de las peleas diarias entre los vecinos que no soportan la demora", dice Fernanda. "En mí caso me implica menos tiempo de descanso y también empeora la salud mental, porque es inevitable no llegar a un pico de estrés diario cuando el problema se hace constante”, explica.

Con este panorama, los vecinos tuvieron que trasladarse cerca de 20 cuadras para cruzar por el paso habilitado de la última estación del distrito. “Vivo en el barrio Los Álamos (entre Glew y Longchamps) y si tengo que ir para el lado de Burzaco prefiero desviarme hasta Glew y pasar por ahí para ahorrarme todo el embotellamiento que siempre hay ahí”, contó Tomás Chayle, otro vecino de la zona.

Sin respuesta por parte del Estadio nacional, la municipalidad y la Provincia lograron reactivar los trabajos en el paso bajo nivel. La Provincia financiará y el municipio ejecutará.

“Durante meses gestionamos con Nación intentando que retomen y culminen esta obra importante, pero ante la ausencia de una respuesta satisfactoria ahora avanzaremos con el financiamiento y la ejecución junto a la Provincia”, dijo el intendente Mariano Cascallares tras la firma del acuerdo y agradeció el acompañamiento del gobernador.

El paso bajo nivel tendrá una altura (gálibo) de 4,62 metros que permiten el paso de hasta micros de larga distancia. En lo que respecta a la mejora que significará en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas este, se puede mencionar el mejor acceso vehicular y también peatonal a estaciones de trenes y dársenas de colectivos para una mejor conexión entre los barrios de Longchamps y localidades de todo Almirante Brown.

La obra contará con dos carriles e incluye la construcción de calles colectoras y un puente peatonal del lado oeste de las vías facilitando la circulación hacia ambos sentidos. Además, se crearán pasos bajo nivel internos peatonales de hormigón, para mejorar la vinculación y facilitar la accesibilidad a pie de los vecinos. A su vez, cabe mencionar que se incorporó el puente carretero, que ya está habilitado y que conecta el paso a nivel de la calle Patria y facilita el acceso a hacia la estación de Glew.

Por otro lado, esta mejora para Longchamps y todo Almirante Brown incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales existentes, la construcción de veredas y rampas de acceso, y la iluminación con luces LED de todo el complejo vial.

El túnel estará destinado a agilizar y hacer más fluido el tránsito y una vez finalizado cumplirá con un pedido histórico de los vecinos de Almirante Brown. Además, el nuevo bajo nivel también buscará beneficiar a los comerciantes que esperan aumentar las ventas con la mejora de la circulación vehicular y que también sus negocios tengan una mayor visibilidad, indicaron desde el gobierno local.

“Creo que todos los barrios de la estación de Longchamps se verán beneficiados con la obra. En mí caso vivo lejos de la estación y paso diariamente por ahí”, asegura Rodriguez, mientras que Tomás Chayle, otro vecino, agrega: “Va a descomprimir y será un alivio porque realmente Longchamps necesita muchísimo ese bajo nivel. Va a beneficiar a toda la gente que va a trabajar y que a veces termina llegando tarde porque estaba frenada ahí en la barrera y que eso le implicaba salir más de una hora antes de su casa para llegar a horario”.